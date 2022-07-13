Рустам Минниханов возглавил республику

Во вторник руководитель Татарстана Рустам Минниханов впервые был упомянут в указе Владимира Путина как «глава республики», а не ее «президент». Хотя по закону никто из глав региона уже давно не может именоваться президентом, власти Татарстана упорно сопротивлялись переименованию должности своего главы. Сейчас этот запрет записан в федеральном законе о единой системе публичной власти, который вступил в силу с 1 июня. У регионов есть полгода, чтобы унифицировать названия должностей своих руководителей, и Кремль дает понять, что переименование должности – свершившийся факт, считает эксперт.

12 июля президент России Владимир Путин своим указом изменил состав Госсовета РФ, заменив бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского на нового председателя партии Леонида Слуцкого, а также исключив оттуда пятерых отставных губернаторов. Заодно президент уточнил название должностей нескольких действующих глав субъектов. Липецкий и краснодарский руководители Игорь Артамонов и Вениамин Кондратьев теперь именуются «губернаторами» (вместо «глав администраций»), а алтайский Олег Хорохордин и хакасский Валентин Коновалов — «главами» (вместо «глав — председателей правительства»). Наконец, татарстанский лидер Рустам Минниханов в качестве члена Госсовета отныне тоже именуется «главой» республики, а не «президентом», следует из документа.

Напомним, согласно закону о единой системе публичной власти в регионах, вступившему в силу 1 июня, высшее должностное лицо субъекта может именоваться или «главой», или «губернатором». С учетом «исторических, национальных и иных традиций» допускается использование дополнительного названия, но не слова «президент». Регионы обязаны унифицировать должности своих руководителей до 1 января 2023 года, однако Кремль, похоже, решил форсировать этот процесс. Согласно региональным законам, из перечисленных руководителей «губернатором» пока стал только Игорь Артамонов, Вениамин Кондратьев по-прежнему именуется «главой администрации», а Рустам Минниханов — «президентом».

Татарстан долгое время упорно отстаивал право на то, чтобы называть своего руководителя президентом. Когда в 2010 году с подачи чеченского лидера Рамзана Кадырова республики стали массово отказываться от этой должности, поскольку «в едином государстве должен быть только один президент» (так объяснил свое решение господин Кадыров), Татарстан ее сохранил. И даже когда вскоре запрет на использование слова «президент» был зафиксирован в федеральном законе, республика все равно отказывалась его исполнять.

С принятием нового закона — о единой системе публичной власти — ситуация наконец изменилась. В декабре 2021 года Рустам Минниханов заявил, что республика исполнит требование федерального центра, хотя ее мнение по этому вопросу и «не было услышано». По словам спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, норма будет учтена в пакете конституционных поправок, над которыми уже работает парламент. В пресс-службе Госсовета добавили, что изменения планируется принять до 2023 года.

Аналогичные обещания дают и в администрации господина Минниханова. «В рамках федерального закона у законодательного органа на это есть время до 1 января следующего года»,— сказала во вторник “Ъ” пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова. «В установленные сроки все, что мы обязаны сделать, мы, безусловно, сделаем»,— подтвердил “Ъ” вице-спикер Госсовета республики, лидер фракции «Единая Россия» Юрий Камалтынов. При этом он оговаривается, что торопиться власти республики, может быть, и не будут: «Чтобы потом не получилось так: мы здесь поторопились, что-то сделали, а потом выйдет федеральный закон и надо будет какие-то корректировки вносить».

В республике решение о переименовании своего руководителя воспринимают неоднозначно. Например, бывший министр юстиции Татарстана Мидхат Курманов предполагает, что напрямую указ президента обжаловать никто не будет, но у республики действительно есть время и не менее звучные варианты для нового наименования своего руководителя: «У нас может быть свое название — хан, раис, башлык».

Есть и радикальные противники переименования должности, например Союз татарской молодежи «Азатлык». Его лидер Наиль Набиуллин заявил “Ъ”, что речь идет о нарушении прав «татар и Татарстана», поскольку вопрос именования высшего должностного лица — «дело сугубо полномочий республики». «Азатлык» намерен проводить «акции в поддержку института президента в Татарстане», даже если соответствующие изменения будут внесены в Конституцию республики, пообещал господин Набиуллин.

«Федеральный центр дает вежливо или, наоборот, не очень вежливо понять, что переименование должности президента Татарстана — свершившийся факт»,— считает казанский политолог Сергей Сергеев. Он не исключает, что власти могут еще какое-то время потянуть, но «это уже ничего не изменит». «Это сигнал не столько и не только властям Татарстана, дело решено, и трепыхаться бесполезно»,— заключил эксперт.

Кирилл Антонов, Казань; Андрей Прах