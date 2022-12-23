Как называют глав регионов в России и в других странах

23 декабря Госсовет Татарстана переименовал должность президента республики в раиса. Ранее главам российских субъектов было запрещено называться президентами. Как в разных странах называют руководителей регионов — в справке «Ъ».

Самое распространенное название главы региона — губернатор. Губернаторы возглавляют 50 штатов США, это же наименование используют в Мексике, Бразилии, Аргентине, Пакистане, Венесуэле, Индии, Индонезии, Нигерии. Лидеры государств в этих странах называются президентами или премьер-министрами.

В России губернаторы управляют областями, краями, автономными областями и округами, а также городами федерального значения Санкт-Петербургом и Севастополем. Руководителя Москвы называют мэром. Республиками управляют главы. С 2015 года главам регионов запретили именоваться президентами, однако Татарстан этот факт проигнорировал. В 2021 году Госдума приняла новый закон о региональной власти, где вновь прописала этот запрет. Согласно поправкам к конституции Татарстана, теперь татарский лидер будет именоваться раисом. При этом Рустам Минниханов, занимающий сейчас пост президента республики, сохранит его до истечения срока полномочий.

Провинции Китая также управляются губернаторами, а автономные районы — председателями. Главами администраций называют руководителей специальных административных районов КН — Гонконга и Макао. Главой Китая является председатель КНР, он же генсек ЦК КПК.

В Узбекистане областями управляют хокимы, а входящей в состав государства Республикой Каракалпакстан — председатель Жокаргы Кенеса (парламента). В Белоруссии для местных руководителей сохранили советскую должность председателя облисполкома, а в Казахстане их переименовали в акимов. Главы этих стран — президенты.

В Канаде главой провинции формально является лейтенант-губернатор, представляющий британскую королеву. Фактически исполнительная власть контролируется премьером. Аналогичный принцип действует в штатах и на территориях Австралии. Королеву там представляют губернаторы или администраторы, а правительство возглавляют премьеры или главные министры. В ЮАР во главе провинций также стоят премьеры. Руководителем республики является президент.

В Испании и Италии страной в целом и регионами руководят главы правительств, именуемые президентами. В Германии глава исполнительной власти земли называется министром-президентом, хотя чаще всего этот термин переводится как «премьер-министр» или «глава правительства». Страну возглавляет канцлер.

В Польше регионы называются воеводствами, а их руководители — воеводами и маршалами. Термины сохранились со времен Средневековья, но глава государства зовется по-современному — президентом.