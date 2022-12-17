Границы заказников священны и неприкосновенны

Пятый кассационный суд признал недействующим закон Ставропольского края, который разрешал изменять границы региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Он был принят депутатами в ноябре 2021 года и тут же опротестован как прокурором Ставрополья, так и экологическими активистами. Это уже не первая судебная тяжба вокруг попыток краевых властей узаконить возможность изменять границы заказников, в том числе для их застройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Региональный закон 118-кз был принят думой Ставропольского края 25 ноября 2021 года. Этот документ вносил правки в основной региональный закон, регулирующий деятельность ООПТ (33-кз; принят в 2014 году). Поправки давали краевым властям возможность менять границы таких территорий в случае необходимости их хозяйственного использования. Также они позволяли размещать на части территорий рекреационные, дорожно-транспортные или инженерные объект.

Краевой прокурор Александр Лоренц заявил, что новый закон значительно ослабляет режим охраны природных территорий. Он отметил: из 14 оснований для изменения границ ООПТ 13 позволяют изменять их в сторону уменьшения, что впоследствии может повлечь утрату статуса охранных территорий. В декабре 2021 года прокуратура края обратилась в суд с иском об отмене нового закона как противоречащего федеральному законодательству. Параллельно аналогичный иск подали местные экоактивисты. Ставропольский краевой суд отказал им, после чего истцы обратились в Третий апелляционный суд в Сочи. Там 118-кз признали незаконным.

Теперь уже краевые власти и дума Ставрополья обратились с жалобой в Пятый кассационный суд. Они указали, что в федеральном законодательстве нет запрета изменять границы ООПТ на региональном уровне.

Также авторы жалобы заявили, что Третий апелляционный суд якобы изменил исковые требования.

На заседании в Пятом кассационном суде представитель Генпрокуратуры заявил: оспариваемый правовой акт содержал нормы, не соответствующие земельному законодательству и законодательству об особо охраняемых природных территориях. Он позволял краевым органам власти уменьшать границы особо охраняемых природных территорий. Под действие этого закона попадали в общей сложности 108 ООПТ общей площадью более 106 тыс. га, в том числе памятники природы Кавказских Минеральных Вод — горы Машук, Бештау и Змейка.

Представитель гражданских истцов, член координационного совета по экоблагополучию при Общественной палате РФ Георгий Легкобитов напомнил, что суды по обжалованию положений 33-го краевого закона и изданных на его основании постановлений идут с 2019 года. «Дело в том, что федеральный законодатель в федеральном законе об ООПТ и Конституционный суд в определении от 27 сентября 2018 года обязывают на всех уровнях власти сохранять ООПТ и их охранные зоны в границах, в которых они были созданы на 30 декабря 2013 года»,— сказал он. И посетовал, что краевое законодательство в области ООПТ до сих пор не приведено в соответствие с федеральным. Более того, краевые власти принимают новые нормы, идентичные тем, что уже были отменены судами как незаконные.

Выслушав доводы сторон, Пятый кассационный суд встал на сторону истцов. Кассационное определение вступило в законную силу в день его вынесения.

Однако одна из гражданских истцов по иску экологов Елена Суслова опасается, что на этом дело не закончится. Она рассказала “Ъ”, что представитель правового управления думы Ставропольского края заявил суду, что краевые депутаты снова примут закон, аналогичный отмененному, потому что «проблему границ заказников нужно решать».

Напомним, опираясь на оспариваемую прокуратурой норму, правительство края в июне 2019 году попробовало изменить границы ООПТ «Бештаугорский заказник». Власти постановили вывести из состава заказника 300 га, якобы утративших свою природоохранную ценность. Эти территории планировалось передать в аренду под строительство комплекса гостиниц и ресторанов. Кроме того, охранного статуса были лишены более 80 км проселочных дорог и троп на горах Бештау и Змейка, которые разрезают заказник на несколько частей. Чиновники объявили о планах построить 82 км асфальтированных дорог для «соревнований международного уровня по велоспорту».

В ноябре 2019 года 407 жителей Минеральных Вод подали коллективный иск с требованием отменить принятую в 2014 году статью краевого закона. Иск поддержали Минприроды России и прокуратура Ставропольского края, однако краевой суд встал на сторону регионального правительства. В ноябре 2020 года Третий апелляционный суд все-таки признал статью недействующей, позже это решение было оставлено в силе Пятым кассационным судом и Верховным судом России.

В апреле 2021 года, проиграв все суды с прокуратурой и общественниками, краевая дума вышла с законодательной инициативой в Госдуму РФ дополнить закон «Об особо охраняемых природных территориях» новой статьей 231, которая предусмотрит «случаи и порядок изменения границ государственных природных заказников регионального значения». Однако инициатива ставропольцев не нашла поддержки на федеральном уровне, после чего в ноябре 2021 года депутаты приняли очередные поправки к закону об ООПТ, которые в суде признаны незаконными и недействующими.

Александра Ларинцева, Пятигорск