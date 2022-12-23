Правительство разрешило Минобороны запрашивать актуальные данные о регистрации граждан

Минобороны и Минцифры включены в перечень получателей сведений из Единого регистра населения. Согласно постановлению правительства №2347 от 20 декабря, эти ведомства смогут получать паспортные данные граждан, информацию об адресах регистрации и о наличии у них детей. Минобороны эти сведения необходимы для воинского учета.

Единый регистр был создан в 2020 году. Он собирает сведения о жителях России — как гражданах, так и иностранцах — от различных ведомств. В нем содержится как базовая информация о физлицах (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН), так и дополнительная (семейное положение, родственные связи).

Государственные органы имеют доступ к регистру по части своей компетенции. То есть Минобрнауки может посмотреть данные, связанные с образованием, но лишено возможности просматривать данные о медицинской страховке.

По официальным заявлениям Минобороны, мобилизационный ресурс России составляет 25 млн человек. В рамках частичной мобилизации были призваны 300 тыс. человек.

В ноябре президент России Владимир Путин поручил создать к апрелю 2024 года централизованную базу данных воинского учета. В ней будет храниться информация о состоящих на воинском учете россиянах, кроме офицеров запаса ФСБ и СВР, а также граждан, «не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе».

Этим же указом Минобороны и Минцифры было поручено до 30 декабря «обеспечить преобразование» в электронно-цифровую форму данных о военнообязанных. Сейчас личные дела военнообязанных хранятся в военкоматах в бумажном виде и зачастую содержат устаревшую и неактуальную информацию. Кроме того, базы данных каждый военкомат формирует самостоятельно.

Выступая 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент сказал, что «проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать». Президент подчеркнул, что систему военных комиссариатов нужно модернизировать и проводить цифровизацию баз данных.

Подробнее о прошедшей коллегии читайте в материале «Неястребиный оптимист».