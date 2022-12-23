Страховка нового времени

Россияне хотят застраховать себя от военных рисков. О появлении такого запроса рассказали в страховых компаниях. Особенно это актуально на приграничных территориях, сообщили РБК в «Совкомбанк Страховании».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В первую очередь такой полис интересует бизнесменов. Они хотят застраховать от военных рисков грузы, морские суда, автомобили и технику, подтвердил “Ъ FM” заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных: «Среди тенденций можно выделить страхование оборудования, станков. Также мы видим, что поступает все больше запросов на страхование техники из Китая. Естественно, появился спрос на военные риски.

Пока он не такой прямо ярко выраженный, но уже вполне заметный в том числе в части личного страхования, то есть поступают запросы на полисы для сотрудников различных предприятий, которые едут в командировки на приграничные территории и территории, которые потенциально могут быть подвержены военным рискам. Соответственно, появляется спрос на включение таковых в покрытие по страхованию от несчастного случая.

Также хотят оградить от непредвиденных последствий спецтехнику, грузы, которые перемещаются по разным областям — и в акватории Черного моря, и в Крыму, и в приграничных зонах. Аналогичные запросы появляются в части страхования имущества, даже по сельхозрискам нам приходили обращения на включение в покрытие военных рисков именно по приграничным территориям.

В соответствии с Гражданским кодексом военные риски у нас могут быть основанием для отказа в выплате страхового возмещения, если прямо не предусмотрено договором. В нашем базовом покрытии военные риски не включены. Думаю, крупные игроки в следующем году должны что-то предложить. И, конечно же, это будет дорогой полис, потому что риски присутствуют».

Эксперты сомневаются, что страховые компании пойдут навстречу россиянам и разработают специальный продукт для страхования военных рисков. Подобные случаи даже прописаны в Гражданском кодексе. Согласно его положениям, в случае боевых действий страховщики могут быть освобождены от выплат возмещения и по стандартным полисам, напомнил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:

«Стандартным исключением является введение военных действий. Но, если появляется какой-то специальный продукт, который это исключение убирает, то это другое дело. На новых территориях, например. Но вопрос в том, как это делать, как строить покрытие, как учитывать риски непосредственно боевых действий. Как конструировать продукт, пока никто не понимает. При этом перестраховать это будет невозможно».

События уходящего года заставили россиян пересмотреть страховые предпочтения. Так, немного чаще стали страховать имущество. А полисы каско сместились в сегмент подержанных автомобилей, отметил директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстрах» Виталий Княгиничев: «В этом году на регуляторном уровне произошло два серьезных события, касающихся ОСАГО. Это введение перестраховочного пула ОСАГО в июне и расширение тарифного коридора в сентябре. Они очень серьезно повлияли на доступность полиса для автовладельцев.

Что касается каско, здесь существенно упали продажи новых автомобилей. Рынок сместился в страхование подержанных машин, и, соответственно, для них более популярны какие-то урезанные программы, коробочные продукты. Доля таких продуктов начала преобладать. Новым трендом стало появление спроса на классическое страхование от несчастного случая».

Другой особенностью этого года страховщики называют подскочивший спрос на полисы выезжающих за рубеж. В некоторых компаниях таких пакетов оформили на 20% больше, чем в прошлом году. И это при том, что многие направления для россиян закрылись, визы в десятки стран не выдаются, авиарейсы сокращаются. Основными покупателями таких полисов стали не туристы, а релоканты, поясняют страховщики. Такие пакеты, как правило, включают в себя страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование и страхование финансовых рисков.

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Светлана Белова