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Коммерсантъ FM
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Базы уходят в ЦБ

Юлия Пославская о регулировании и экономии на страховом рынке

В среду 23 ноября комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, предусматривающий создание автоматизированной информационной системы страхования («АИС Страхование»). Она будет создаваться на базе дочерней компании ЦБ и на первом этапе формировать базу данных по автострахованию, включая ОСАГО. Впоследствии к этой базе будут подключены и другие сегменты рынка.

Юлия Пославская

Юлия Пославская

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Юлия Пославская

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

ЦБ долго добивался от страховщиков наведения порядка в моторном страховании — чтобы была чистая база данных, в частности, по расчету коэффициента бонус-малус (КБМ), для обеспечения доступности услуги и т. д. Однако страховщики справились с этим лишь отчасти. На порталах «Банки.ру» и «Сравни.ру» стабильно из месяца в месяц появляются жалобы в адрес разных страховых компаний на неправильное применение КБМ, невозможность оформить полис онлайн или в офисе по тем или иным причинам и т. д.

ЦБ уверен, что сам сможет не только порадовать потребителей, но и не обидеть страховщиков. По мнению регулятора, потребители смогут свободно получать услуги страхования в цифровом формате, от заключения договора до получения возмещения, а участники рынка получат равный доступ к достоверной информации, необходимой для оценки рисков клиентов и объектов страхования. Это, по уверениям регулятора, позволит им формировать экономически обоснованные страховые тарифы и создаст предпосылки для повышения конкуренции.

В настоящее время локальную АИС, касающуюся ОСАГО, ведет Российский союз автостраховщиков (РСА). И, как пояснили там, в первую очередь в систему ЦБ планируется передать именно их данные. Мои источники утверждают, что передача данных по ОСАГО — это только начало, и в дальнейшем стоит ожидать более активного вмешательства регулятора в социально ответственные виды страхования. В частности, агрострахование и страхование ответственности авиаперевозчиков, поскольку там остается множество вопросов, в том числе с формированием тарифов.

При этом, по мнению участников рынка, действия ЦБ выглядят скорее как попытка усилить вмешательство в рыночные процессы и увеличить регулятивное давление.

Радоваться остается лишь объединениям страховщиков. В частности, передача баз данных позволит им экономить на создании дополнительных сервисов, на которое в настоящее время не хватает средств. Вот только остается немаловажный вопрос оплаты услуг дочерней компании ЦБ. И если для потребителей ее может не быть, то страховщикам вряд ли стоит рассчитывать на нулевой тариф.

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