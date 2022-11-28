Перестрахованию ставят пределы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому страховщикам могут ограничить круг рисков, передаваемых на перестрахование в Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК). Участники рынка считают, что сокращать цессию не стоит, иначе у ряда компаний возникнут серьезные проблемы. Сначала, по их мнению, нужно найти альтернативу РНПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно принятому Госдумой в первом чтении проекту, совет директоров ЦБ определит риски и обязательства, которые можно будет не передавать в РНПК. Помимо этого, законопроект подразумевает продление до конца года запрета на заключение сделок со страховщиками, страховыми брокерами и перестраховщиками из недружественных стран, а также перечислять им деньги по заключенным ранее договорам. В РНПК отказались от комментариев. ЦБ не ответил на запрос “Ъ”.

Директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования компании «Согласие» Алексей Хуторянский обращает внимание, что ранее никаких намеков на возможное ограничение обязательной цессии в РНПК не было, наоборот, в текущем году ее увеличили с 10% до 50%. По словам старшего директора рейтингов финансовых компаний НРА Татьяны Никитиной, сформировавшаяся в этом году структура перестраховочного рынка несет риски высокой концентрации: доля премий, переданных российским компаниям, в первом полугодии 2022 года составила 88% против 23% в первом полугодии 2021 года.

Участники рынка считают, что ограничивать обязательную цессию в РНПК преждевременно. На рынке наблюдается дефицит перестраховочной емкости в отдельных видах, особенно в тех, которые исторически размещались на Западе, в частности, страхования ответственности директоров и руководителей (D&O) и финансовых рисков.

«Для РНПК такие виды не являются целевыми, а у страховщиков закрыты альтернативные рынки»,— считает директор департамента андеррайтинга и перестрахования «Абсолют страхования» Евгений Ильченко. Директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования «Согласия» Алексей Хуторянский добавляет, что обязательная цессия повышает шансы на перестрахование рисков в текущих условиях.

В рамках обязательной цессии РНПК в целом старается не отказывать в принятии рисков. Но если какие-то риски выведут из-под обязательной цессии, это будет означать, что власти не считают такие риски важными, поясняет господин Хуторянский. В таком случае, по его мнению, РНПК может начать отказывать в принятии рисков в перестраховании и может возникнуть недостаток емкости.

Господин Ильченко считает, что категория рисков, не требующих передачи в РНПК, должна быть ограничена внутригрупповым перестрахованием, где риск распределяется между страховщиками, сформированными единым холдингом или представляющими интересы одного акционера.

В то же время партнер ГК Б1 Ольга Вострикова полагает, что сокращение перечня рисков, подлежащих обязательной передаче в РНПК, «обеспечит законодательные предпосылки для появления альтернативных перестраховщиков». Господин Хуторянский поясняет, что на текущий момент РНПК, понимая, что альтернативы нет, может давать нерыночные тарифы и условия, а иногда полностью блокировать размещение риска, тогда как раньше риски дешевле и проще перестраховывались на международном рынке.

РНПК должна сочетать при принятии бизнес-решения порой разнонаправленные факторы, например, быть прибыльной и одновременно обеспечивать перестраховочную защиту по санкционным рискам — сегменту, объем рыночных котировок по которому ограничен теми или иными причинами, директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. По его мнению, «идеальное сочетание возможно только в условиях свободного рынка».

Юлия Пославская