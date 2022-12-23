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Коммерсантъ FM
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Промышленное производство на Украине сократилось в среднем на 70% в четвертом квартале

Замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что падение производства в стране по итогам четвертого квартала текущего года в среднем составляет 70%. По его словам, показатели могут варьироваться в зависимости от ситуации в конкретном регионе и электроснабжения того или иного предприятия.

«Отдельные кластеры экономики, имеющие действительно большое военное значение и обеспечивающие стабильность, мы отделили и стараемся их немного меньше ограничивать. А общая ситуация очень сложная. Это точно более 50% по четвертому кварталу в промышленном кластере»,— рассказал господин Шурма (цитата по «РБК-Украина»).

Замглавы офиса украинского президента не согласился с прогнозом премьер-министра Дениса Шмыгаля, что падение экономики в 2022 году может составить до 50%, если обстрелы энергетической инфраструктуры продолжатся.

«Вы видите, насколько существенны повреждения в энергосистеме и насколько велики ограничения в работе предприятий промышленного сектора. Моя личная позиция, что цифры будут гораздо хуже, чем были ожидания в предыдущем квартале»,— отметил он.

Господин Шурма подчеркнул, что на конкретных украинских предприятиях действуют серьезные ограничения. По его словам, основной задачей в настоящее время является восстановление энергосистемы страны.

С начала октября Россия наносит массированные удары по территории Украины. Минобороны РФ называет целями ударов объекты военного управления и системы энергетики Украины. 16 октября из-за повреждения инфраструктуры было зафиксировано более чем пятидесятипроцентное падение потребления на сетях по всей стране. «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества.

О российской военной операции и ее последствиях — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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