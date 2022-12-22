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Коммерсантъ FM
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Главы «Росатома» и МАГАТЭ прибыли в здание госкорпорации в Москве

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыли в здание «Росатома» на Ордынке в Москве. Стороны обсудят вопросы безопасности Запорожской АЭС.

Видео приезда глав «Росатома» и МАГАТЭ опубликовал ТАСС в Telegram-канале.Ожидается, что господин Гросси в Москве проведет встречи с представителями Министерства иностранных дел РФ, Министерства обороны, Росгвардии и Ростехнадзора. Встреча главы МАГАТЭ с президентом Владимиром Путиным не планируется.

Рафаэль Гросси в последние недели неоднократно говорил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. В октябре по указу президента станция перешла в российскую юрисдикцию. Ею управляет дочерняя структура «Росатома» — «Росэнергоатом».

Об управлении станцией — в публикации «Ъ» «Новый объект федерации».

Леонид Уварчев

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