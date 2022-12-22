Балицкий не верит в способность МАГАТЭ обеспечить безопасность на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не в состоянии обеспечить прекращение обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об это заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На сегодня мы понимаем из всех процессов, которые произошли за это время, посещений, обсуждений, выступлений в ООН, что МАГАТЭ не в состоянии и нет у них достаточных полномочий для того, чтобы решить вопросы прекращения стрельбы по мирным гражданам, по мирным объектам, по атомным объектам»,— сказал господин Балицкий в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).

По словам врио губернатора, на миссию МАГАТЭ возлагались большие надежды, тем не менее, считает Евгений Балицкий, возможностей для решения этого вопроса у агентства нет. «А все остальное — мишура, которой мы уже давно не доверяем»,— добавил он.

Сегодня, 22 декабря, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Москву для переговоров с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым. Стороны намерены обсудить вопросы безопасности Запорожской АЭС. 5 октября президент Владимир Путин подписал указ о переходе станции в российскую юрисдикцию, управление ЗАЭС перешло под контроль «Росэнергоатома».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева