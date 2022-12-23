Татарстан откажется от должности президента после окончания срока Минниханова

Депутаты Госсовета (парламента) Татарстана внесли изменения в конституцию республики. Согласно принятому закону, должность президента республики переименовывается в «главу». Появляется также дополнительное название «раис». С арабского языка это слово переводится как председатель, начальник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Минниханов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Рустам Минниханов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

При этом до окончания своего срока полномочий действующий руководитель республики Рустам Минниханов будет по-прежнему называться президентом. Переходные положения конституции предусматривают, что новое название будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу республики.

Рустам Минниханов на очередной срок был избран осенью 2020 года. Полномочия истекают в 2025-м.

Татарстан оставался единственным субъектом РФ, где руководитель именуется президентом. Это противоречит федеральному закону о публичной власти, согласно которому республика должна была изменить свою конституцию к 2023 году.

Изменения в конституцию Татарстана были подержаны 79 депутатами республики, двое голосовали против. Поправки также поддержали Рустам Минниханов и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Изменения вступят в силу с 1 января.

О том, как Татарстан расставался с должностью президента,— в публикации «Ъ» «Рустам Минниханов возглавил республику».

Кирилл Антонов, Казань