МИД: Россия не будет обсуждать гарантии безопасности, пока на Украине есть инструкторы НАТО

Нельзя вести переговоры о гарантиях безопасности России без учета «реалий на земле», убежден директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. Он утверждает, что обсуждать эту тему также не будут, пока на Украине остаются инструкторы и наемники НАТО.

В интервью ТАСС господин Дарчиев заявил, что «мяч на стороне» США. «Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима Зеленского, не будут выведены американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике»,— уверен представитель МИД.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на этой неделе заявил, что российско-украинский конфликт закончится за столом переговоров. По его мнению, их ускорят поставки оружия Киеву. В Кремле, напротив, считают, что эти поставки не сулят ничего хорошего Украине. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что для поставок оружия Киеву Запад выделил более $97 млрд.

Подробнее о поставках оружия Украине — в материале «Ъ» «Мы к вам, Джо Байден, и вот по какому делу».

Лаура Кеффер