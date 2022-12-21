Песков: поставки западного оружия не сулят ничего хорошего Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что после визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон Киев поменяет позицию по переговорам с Россией. Также господин Песков заявил, что американские поставки оружия Украине усугубляют конфликт. Ранее США заявили о намерении отправить Киеву ЗРК Patriot.

«Продолжаются поставки вооружений, расширяется номенклатура поставляемого вооружения. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта, и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине»,— сказал пресс-секретарь.

По данным Politico, сегодня, 21 декабря, в Вашингтоне украинская делегация попросит у США тактические баллистические ракеты ATACMS и беспилотники Grey Eagle и Reaper. Ранее Вашингтон отказался отправлять на Украину ATACMS из-за высоких затрат и опасений, что в ответ Россия может использовать «еще более смертоносное оружие».

Сегодня, 21 декабря, в Белом доме объявили, что в новый пакет помощи Украине на $2 млрд включат ЗРК Patriot. Вчера, 20 декабря, в Конгресс США внесли проект бюджета, предполагающий выделение Украине и союзникам по НАТО $44,9 млрд. С начала конфликта Вашингтон предоставил Киеву помощь на сумму около $20 млрд, в том числе артиллерийские боеприпасы, боеприпасы для систем ПВО NASAMS и HIMARS.

О поставках оружия и визите лидера Украины в Вашингтон — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский встал на крыло».

Полина Собакина