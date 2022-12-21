Шойгу заявил, что для поставок оружия Украине Запад выделил свыше $97 млрд

Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая с докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что 27 государств выделили $97 млрд на поставки оружия Украине. По его словам, часть этого оружия находится в руках террористов.

«Для восполнения потерь США и страны НАТО в разы увеличили военную помощь киевскому режиму. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили $97 млрд, что намного больше, чем брошено американцами в Афганистане»,— сказал господин Шойгу.

Как утверждает министр обороны, часть направленного Киеву оружия попала в руки террористов и «расползается» по всему миру. «Неизвестно, в чьих руках завтра окажется оружие с Украины»,— добавил он.

В июле Европол выявил признаки «организованной контрабанды оружия» из Украины. Сообщалось, что преступники вывозят в Европу «значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов». 10 декабря заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс объявил, что Вашингтон готов изучить возможные утечки вооружения. При этом он отметил, что доказательств попадания оружия, переданного Украине, в третьи страны он не видит. Контролировать поставки оружия Киеву и «негосударственным вооруженным группам» призвали также в ООН.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева