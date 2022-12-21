Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шойгу заявил, что для поставок оружия Украине Запад выделил свыше $97 млрд

Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая с докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что 27 государств выделили $97 млрд на поставки оружия Украине. По его словам, часть этого оружия находится в руках террористов.

«Для восполнения потерь США и страны НАТО в разы увеличили военную помощь киевскому режиму. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили $97 млрд, что намного больше, чем брошено американцами в Афганистане»,— сказал господин Шойгу.

Как утверждает министр обороны, часть направленного Киеву оружия попала в руки террористов и «расползается» по всему миру. «Неизвестно, в чьих руках завтра окажется оружие с Украины»,— добавил он.

В июле Европол выявил признаки «организованной контрабанды оружия» из Украины. Сообщалось, что преступники вывозят в Европу «значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов». 10 декабря заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс объявил, что Вашингтон готов изучить возможные утечки вооружения. При этом он отметил, что доказательств попадания оружия, переданного Украине, в третьи страны он не видит. Контролировать поставки оружия Киеву и «негосударственным вооруженным группам» призвали также в ООН.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...