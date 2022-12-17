Столтенберг считает, что Россия готовится к затяжному конфликту с Украиной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что российско-украинский конфликт закончится за столом переговоров. По его мнению, их ускорят поставки оружия Киеву — пока президент РФ Владимир Путин «не поймет, что он не может победить на поле боя». Вместе с тем господин Столтенберг считает, что Москва готовится к затяжным боевым действиям.

«Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну. <...> Мы должны понимать, что президент Путин готов долго находиться в этой войне и проводить новые наступления»,— сказал господин Столтенберг AFP.

Генсек НАТО рассказал, что союзники ведут переговоры о поставках Украине Patriot. Однако, по его словам, сейчас более важный вопрос в том, чтобы уже доставленное оружие оставалось в рабочем состоянии. О возможных поставках США ЗРК Patriot Украине сообщал ряд американских СМИ. Посольство РФ предупреждало США о «непредсказуемых последствиях» при таких поставках.

Господин Столтенберг отметил, что НАТО наращивает производство вооружения для пополнения собственных запасов и для новых поставок Украине. В краткосрочной перспективе это может привести к увеличению смен на предприятиях. Кроме того, альянс хочет дать «сигнал долгосрочного спроса» производителям, чтобы они инвестировали больше средств в производство.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина. США, ЕС и их союзники поддерживают Киев в том числе поставками вооружения. Россия считает, что НАТО таким образом ведет прокси-войну. В конце ноября господин Столтенберг призывал страны НАТО нарастить производство оружия для поддержки Украины, так как НАТО исчерпало большую часть запасов оружия и боеприпасов.

Леонид Уварчев