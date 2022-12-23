Оппозиция Венесуэлы одобрила ликвидацию временного правительства Гуайдо

Оппозиционная ассамблея Венесуэлы проголосовала за ликвидацию самопровозглашенного правительства во главе с Хуаном Гуайдо. В поддержку этого решения высказались 72 депутата. Национальный парламент проведет регулярную сессию для повторного обсуждения инициативы, сообщает «РИА Новости»

Лидеры оппозиции говорили, что временное правительство не выполняет своих задач. Предполагается, что свои функции сохранят действующие руководители PDVSA Holding, которая управляет изъятой у правительства компанией Citgo в США. Также продолжит работать альтернативный совет директоров Центробанка Венесуэлы и оппозиционная ассамблея.

В январе 2019 года господин Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным венесуэльского президента Николаса Мадуро. В августе того же года Хуан Гуайдо объявил о создании собственного правительства в стране.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «США проявили редкое человеколюбие».

Лаура Кеффер