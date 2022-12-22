Иноагент остался без прецедента

Замоскворецкий суд Москвы отказал бывшему муниципальному депутату Юлии Галяминой в иске о снятии статуса иностранного агента. Госпожа Галямина первой из сотен обладателей статуса попыталась оспорить свое включение в реестр Минюста после вступления в силу нового закона об иностранных агентах. Она заявила о дискриминационном характере статуса, нарушении ее права преподавать и свободно выражать мнение. Минюст возразил, что госпожа Галямина получала иностранное финансирование от нежелательной в РФ организации.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Юлия Галямина

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Иск Юлии Галяминой, бывшего муниципального депутата Москвы и преподавателя Высшей школы экономики, Замоскворецкий суд столицы получил 1 декабря. В тот же день в силу вступил новый закон об иностранных агентах, объединивший действовавшие к этому моменту нормы и исключивший критерий «иностранного финансирования» как обязательный для присвоения статуса: теперь достаточно заявления Минюста о том, что человек или фонд находится под «иностранным влиянием». Также по новому закону Минюст отказался от четырех реестров иноагентов (для НКО, СМИ, физлиц и объединений без юрлица) и опубликовал единый реестр (.pdf), в который вошли все люди и организации со статусом иностранного агента, даже прежде из реестров исключенные: за их счет в новом списке 507 позиций; «действующих иноагентов» в реестре 339.

Никто из 168 организаций и физлиц, исключенных из реестра иноагентов, ранее не смог оспорить статус в суде; Минюст снимает его только при подаче иноагентом документов об отсутствии иностранного финансирования в течение года.

Юлия Галямина была внесена в реестр СМИ-иноагентов в сентябре, когда уже было известно о подготовке нового закона. Ее защита решила оспаривать статус в декабре, чтобы обратить внимание суда на новые ограничения для иноагентов. Таковых, напомним, 18. «К Юлии непосредственно применимы запреты на преподавательскую деятельность в государственном образовательном учреждении, организацию публичных мероприятий, участие в разных формах избирательных кампаний,— рассказал “Ъ” судебный юрист Максим Оленичев, представляющий интересы госпожи Галяминой.— То есть теряется ее сущность как политика, общественного деятеля и преподавателя».

В иске Юлия Галямина указывала на дискриминацию в связи с присвоенным статусом и невозможность свободно выражать мнение.

Ее адвокаты заявили о «цепочке событий преследования по политическим мотивам»: в 2021 году суд признал их доверительницу виновной в неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК РФ) и назначил наказание в виде двух лет условно (срок истекает 23 января 2023 года). Из-за приговора политик не смогла продолжать работу в статусе депутата Тимирязевского района Москвы.

Решение о включении Юлии Галяминой в реестр иностранных агентов Минюст принимал на основе справок из Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Защита просила вызвать на судебный допрос составителя справки со стороны РКН по фамилии Вагнер, но в ходатайстве суд отказал. Представители Минюста, участвовавшие в заседании, пояснили, что признали госпожу Галямину СМИ-иноагентом из-за 15 тыс. руб., перечисленных ей в 2020 году Фондом Генриха Бёлля (фонд признан в РФ нежелательной организацией). Юлия Галямина заявила суду, что не помнит, получала ли она когда-либо деньги из-за рубежа.

Суд снять статус иноагента с Юлии Галяминой отказался. Господин Оленичев пояснил “Ъ”, что защита намерена обжаловать решение в апелляции, а стратегию адвокаты выберут после получения мотивировочной части решения, которую суд должен представить в течение пяти дней.

Мария Старикова