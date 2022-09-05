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Коммерсантъ FM
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Иноагентам добавят ответственности

В Госдуме готовят новые штрафы за вмешательство в российские выборы

Комиссия Госдумы по борьбе с иностранным вмешательством одобрила в понедельник концепцию поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих введение штрафов для иностранных агентов за вмешательство в выборы. Такой запрет действует уже больше полутора лет, однако до сих пор санкций за его нарушение не предусматривалось. Эксперты пока не берутся оценить, какие именно действия будут признаны наказуемыми. Однако в Совете федерации насчитали уже десять видов вмешательства в выборы.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ одобрила 5 сентября концепцию законопроекта, который вводит штрафы за нарушение иностранными агентами избирательного законодательства. Как сообщил в понедельник журналистам глава комиссии Василий Пискарев («Единая Россия»), депутаты предлагают внести в ст. 19.34 КоАП поправки, предусматривающие административную ответственность за вмешательство в выборы со стороны иностранных агентов. По его словам, размер штрафа предлагается установить в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для физических лиц, до 500 тыс. руб.— для должностных лиц и до 1 млн руб.— для юридических лиц.

Никаких новых ограничений в избирательное законодательство вводиться не будет, пояснил “Ъ” член Центризбиркома (ЦИК) Игорь Борисов, принимавший участие в заседании думской комиссии.

Запрет на деятельность иноагентов, «способствующую либо препятствующую» выдвижению и избранию кандидатов, а также «достижению определенного результата на выборах», уже предусмотрен законом об основных гарантиях прав граждан, напоминает он. Просто до сих пор не было санкций за нарушение такого запрета и оно не преследовалось по закону, но сейчас «процессы обостряются» и приходится вводить предупредительные меры, отмечает господин Борисов. Он подчеркивает, что в ходе текущей избирательной кампании штрафы за вмешательство в выборы иноагентам не грозят — скорее всего, их введение совпадет по времени со вступлением в силу закона, который предусматривает создание единого реестра иноагентов (закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», обобщающий все нормы об иноагентах, вступит в силу с 1 декабря 2022 года).

Какие именно действия могут быть истолкованы как деятельность, «способствующая либо препятствующая» выдвижению или избранию кандидатов, Игорь Борисов предположить не берется: это вопрос предметной оценки в каждом конкретном случае, убежден он.

«Боюсь, что сейчас этого точно никто сказать не сможет,— согласен электоральный юрист Роман Смирнов.— И надо еще посмотреть, кто будет составлять протоколы по соответствующей статье: по всей видимости, это будет не ЦИК, который отвечает за выборы, а полиция или прокуратура». Попыткой влияния, например, может быть признан доклад движения «Голос» (включено Минюстом в реестр иноагентов), если в нем будет оценка деятельности субъектов избирательной кампании, рассуждает эксперт. В любом случае, по его мнению, поначалу практика не будет массовой и будет различаться от региона к региону, а каких-то обобщений и появления наработанных шаблонов следует ожидать разве что к единому дню голосования-2023. Однако в целом тренд очевиден: иностранное влияние признано негативным фактором и его будут ограничивать, резюмирует господин Смирнов.

Иностранное вмешательство в выборы стало одной из главных тем прошлогодней кампании

Отметим, что сейчас о фактах вмешательства в российские выборы регулярно отчитывается временная комиссия Совета федерации по защите государственного суверенитета. Так, по итогам парламентской кампании 2021 года сенаторы выявили десять основных видов вмешательства в выборы извне. В их числе, в частности, попытки навязать «ставленников Запада» в качестве кандидатов, распространение односторонней информации о ходе выборов в иностранных и прозападных СМИ, призывы к непризнанию итогов выборов еще до начала голосования, незаконная агитация со стороны иноагентов, изготовление «фальшивок» для дискредитации российских выборов и т. п.

За последнее время Минюст признал иноагентами многих оппозиционеров, активно участвовавших в выборах в качестве кандидатов или организаторов избирательных кампаний. Среди них — бывшие муниципальные депутаты Москвы Максим Кац, Юлия Галямина и Илья Яшин, а также практически все ближайшие соратники находящегося в заключении политика Алексея Навального, баллотировавшиеся в Мосгордуму и Госдуму.

Максим Кац объясняет появление новых поправок тем, что «большинство успешных оппозиционных выборных кампаний вели люди, ныне признанные иностранными агентами».

Сам он в 2017 году вместе с политиком Дмитрием Гудковым руководил проектом «Объединенные демократы», позволившим оппозиции получить на муниципальных выборах в Москве несколько сотен мандатов. Но на его личную политическую активность вступление законопроекта в силу не повлияет, уверен господин Кац: «Я впервые за последние десять лет не участвую в избирательных кампаниях. Сейчас для оппозиционных кандидатов существуют очень большие риски, и я не могу приглашать людей участвовать в выборах. Теперь просто за сам факт нашей политической позиции (имеется в виду критика спецоперации на Украине.— “Ъ”) предусмотрено уголовное преследование. Поэтому я сейчас не занимаюсь выборами, но, если ситуация изменится, потенциальный штраф меня никак не остановит, тем более что я не нахожусь в России».

Журналистов-иноагентов не будут ограничивать в правах на осенних выборах-2022

Предложенная норма КоАП сформулирована настолько расплывчато, что трактовать как вмешательство в выборы можно будет практически любое действие — организацию наблюдения, работу в предвыборных штабах и даже выражение в соцсетях симпатии к кому-то из кандидатов, считает юрист Анастасия Буракова. Впрочем, это общий правоприменительный тренд последнего времени, отмечает эксперт: кого и за что накажут, зависит скорее от политической конъюнктуры, а не от содержания конкретного нарушения.

Анастасия Корня, Кира Хейфец

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