В Донецке при обстреле гостиницы ранен глава правительства ДНР Виталий Хоценко

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. Угрозы его жизни нет, пояснил его пресс-секретарь. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в той же гостинице был госпитализирован с неопасным для жизни ранением бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Угрозы его жизни нет. Травмы также получили сопровождавшие его лица... С ним все нормально»,— рассказала пресс-секретарь чиновника Мина Ахвердиева ТАСС.

Виталий Хоценко был назначен на пост председателя правительства ДНР 8 июня 2022 года. Ранее он работал в Минпромторге России.

Андрей Сапожников