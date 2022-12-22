WP: Зеленский не добился согласия США на поставки более мощного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь цели его визита в Вашингтон — соглашения о поставках более мощного вооружения для наступления на российские позиции. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США. По их словам, не все ожидания господина Зеленского и американского президента Джо Байдена от встречи совпали.

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Фото: Kevin Lamarque, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Как пишет WP, в то время как Владимир Зеленский в очередной раз запросил более мощное оружие, администрация президента США планировала обсудить дипломатический путь решения конфликта на Украине. В администрации, по информации чиновников, подчеркнули, что вопрос о том, при каких условиях возможны переговоры, должна решать Украина. При этом в США хотели обсудить, что необходимо Владимиру Зеленскому, чтобы Украина чувствовала себя в «максимально сильной позиции» и можно было ускорить организацию переговорного процесса.

Американский и украинский президенты, сообщают источники WP, оба расценивали встречу в Вашингтоне как возможность заручиться поддержкой республиканцев в сенате. В частности, учитывая намерения администрации США направить $47 млрд на поддержку Украины в 2023 году. Как пишет газета, Владимир Зеленский был намерен убедить республиканцев в том, что речь идет «о борьбе за демократию».

В конце марта телеканал CNN сообщил, что Украина запросила у США поставки боевых самолетов. В сентябре издание Politico писало, что поставки американских танков M1 Abrams являются приоритетными для украинских властей. Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон накануне, 21 декабря. В ходе выступления перед Конгрессом США он заверил, что украинские военные «способны прекрасно» справиться с управлением американскими танками и самолетами.

Как писала газета Politico, в ходе визита в США украинской делегации она планировала попросить у американских властей тактические баллистические ракеты ATACMS и беспилотники Grey Eagle и Reaper. 21 декабря, Politico со ссылкой на источники также сообщило, что США не готовы на поставку вооружения, которое позволит Украине наступать на Россию.

О визите Владимира Зеленского в США — в материале «Достучаться до американских сердец».

Лусине Баласян