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Коммерсантъ FM
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Politico: Украина попросит у США ракеты с дальностью 300 км и БПЛА Grey Eagle и Reaper

В ходе визита в США украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским она попросит у американских властей тактические баллистические ракеты ATACMS и беспилотники Grey Eagle и Reaper. Об этом сообщает Politico.

По словам собеседника газеты, знакомого с деталями встречи, ожидается, что украинская делегация выступит с еще одним «раундом» просьб, в частности попросит поставить на Украину ракеты класса земля—земля ATACMS с дальностью применения около 300 км и разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

Как пишет Politico, официальные лица США «не готовы сдвинуться с места». Ранее Белый дом категорически отказался отправлять на Украину ATACMS из-за высоких затрат, а также опасений, что в ответ Россия может использовать «еще более смертоносное оружие».

По данным издания, нерешительность Вашингтона обеспокоила украинских чиновников и вынудила высшее военное руководство Украины искать помощи у других стран, в том числе тех, которые не входят в западный альянс. Теперь украинцы опасаются, что этой зимой они не смогут продвинуться на поле боевых действий и утратят темп, набранный после вывода российских войск из Херсона, отмечает американская газета.

Владимир Зеленский прибыл в США сегодня, 21 декабря. Он должен встретиться с президентом Джо Байденом и выступить перед членами Конгресса. Это первая зарубежная поездка украинского президента с начала военной операции на Украине. Господин Зеленский написал в Twitter, что ее цель — укрепить устойчивость и обороноспособность Украины.

Сегодня, 21 декабря, Белый дом анонсировал новый пакет помощи Украине на $2 млрд, в который войдет американский ракетный комплекс ПВО Patriot. Ранее российские власти предупреждали, что поставка комплексов Patriot на Украину грозит серьезной эскалацией.

Подробнее о визите президента Украины в США — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский встал на крыло».

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