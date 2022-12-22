Грипп загрузил систему

В Москву из-за вспышки гриппа возвращаются маски. Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить средства защиты в общественных местах из-за подъема заболеваемости. Нагрузка на поликлиники в городе превысила показатели периода пандемии, заявил мэр Сергей Собянин. Он также добавил, что число госпитализаций среди детей сейчас рекордное. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Когда в Москве бушевал самый активный штамм коронавируса — «омикрон» — в сутки поликлиники столицы посещали порядка 40 тыс. человек. Грипп заставил граждан обращаться за помощью еще чаще, и уже осенью речь шла о 60 тыс. в день. Такие данные привел мэр города Сергей Собянин.

Частные медучреждения тоже наблюдают приток пациентов, отмечает главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе: «Сейчас мы столкнулись со значительным ростом заболеваемости. Городская система здравоохранения действительно испытывает серьезное давление. Что касается использования масок, полностью поддерживаю эту инициативу. Пожалуй, это единственное, что способно сдерживать инфекцию».

Ситуация со службой скорой помощи в городе тоже усложняется. По данным «Фельдшер.ру», московские бригады берут более чем по 20 вызовов в сутки. А жителям столицы приходится ждать помощи по несколько часов. Все дело в том, что сейчас штат службы еще меньше, чем во время пандемии, говорит фельдшер Дмитрий Беляков: «Нагрузка на скорую помощь уже не может быть выше, чем есть сейчас. Люди работают на износ, потому что выполняют и свои экстренные вызовы, и неотложные, и поликлинические, потому что в поликлиниках не хватает врачей.

Когда начиналась пандемия COVID-19, разным специалистам, вплоть до стоматологов, разрешали работать на скорой без специального сертификата. Только на этом мы и вытянули. А когда коронавирус отступил, у нас осталась прежняя нехватка специалистов.

Стоит ли в этой ситуации ждать введения ограничений? Первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко считает, что целесообразно было бы вернуть возможность дистанционного открытия больничных.

Более жестких мер он не ждет: «Думаю, что не введут. Ни от каких отдельных ограничений явного эффекта не будет. Для того чтобы грипп не распространялся, надо сделать так, чтобы больничный лист и другие справки могли выписывать дистанционно по заявлению. Пусть даже и некоторые, может быть, воспользуются этой лазейкой, чтобы симулировать болезнь. Даже во время пандемии невозможно было отследить, как все выполняют эпидемиологические меры».

С 13 декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом в целом по стране увеличилась примерно на 16%, отмечает Роспотребнадзор. Неделей ранее показатель вырос более чем на треть.

И снижение распространения инфекции стоит ждать не раньше, чем через месяц, продолжает Бориз Чурадзе из «К+31»: «Москва сейчас находится на пике роста заболеваемости и распространения инфекции. Думаю, что этот уровень продержится до конца января, в феврале мы увидим спад».

При этом некоторые регионы уже действуют жестче, чем просто рекомендованный масочный режим. Например, в Смоленске и Владикавказе местные власти из-за всплеска заболеваемости закрыли все школы на карантин.

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Дарья Фоменко