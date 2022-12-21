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Коммерсантъ FM
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Нагрузка на московские поликлиники из-за ОРВИ и гриппа превысила показатели пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе нагрузка на поликлиники из-за ОРВИ и гриппа превысила нагрузку, которая была в пандемию коронавируса. Он рассказал, что зафиксированы рекордные объемы госпитализации детей. Господин Собянин привел эти данные во время ежегодного отчета о результатах деятельности столичного правительства в Мосгордуме.

«В начале года у нас в связи с "омикроном" пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40–45 тыс. человек в сутки. Нынешней осенью с учетом ковида, ОРВИ, тяжелого гриппа у нас количество посещений в сутки доходило до 60 тыс. Мы даже перевалили пиковые пороги предыдущих пандемических периодов с точки зрения нагрузки на амбулаторную систему здравоохранения»,— сообщил Сергей Собянин (цитата по ТАСС).

Роспотребнадзор накануне сообщал, что за прошедшую неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в России вырос на 15,8%. На фоне роста заболеваемости в ряде регионов стали возвращать ограничительные меры. В частности, в Москве Роспотребнадзор рекомендовал запретить посещение пациентов. Также по стране возросла нагрузка на службу скорой помощи.

Подробности — в материале «Ъ» «Неотложка подхватила вирус».

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