Глава правительства ДНР Хоценко отказался от госпитализации после обстрела гостиницы

Председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко отказался от госпитализации после обстрела гостиницы в Донецке. Об этом ТАСС сообщила его пресс-секретарь Мина Ахвердиева, уточнив, что господин Хоценко чувствует себя хорошо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Хоценко

Фото: РИА Новости Виталий Хоценко

Фото: РИА Новости

В результате обстрела той же гостиницы ранее был госпитализирован с неопасными для жизни ранениями бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Помимо господ Хоценко и Рогозина ранения получили сопровождавшие их лица.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев сообщил ТАСС, что при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» погиб один человек, несколько ранены. По словам господина Журавлева, который также находился в гостинице, здание обстреляли по чьей-то наводке, было «три прилета, четко, ровно в гостиницу» примерно в 20:00 по местному времени (19:00 мск).

Милена Костерева