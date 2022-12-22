Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава правительства ДНР Хоценко отказался от госпитализации после обстрела гостиницы

Председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко отказался от госпитализации после обстрела гостиницы в Донецке. Об этом ТАСС сообщила его пресс-секретарь Мина Ахвердиева, уточнив, что господин Хоценко чувствует себя хорошо.

Виталий Хоценко

Виталий Хоценко

Фото: РИА Новости

Виталий Хоценко

Фото: РИА Новости

В результате обстрела той же гостиницы ранее был госпитализирован с неопасными для жизни ранениями бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Помимо господ Хоценко и Рогозина ранения получили сопровождавшие их лица.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев сообщил ТАСС, что при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» погиб один человек, несколько ранены. По словам господина Журавлева, который также находился в гостинице, здание обстреляли по чьей-то наводке, было «три прилета, четко, ровно в гостиницу» примерно в 20:00 по местному времени (19:00 мск).

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...