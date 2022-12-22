Депутат Журавлев заявил об обстреле по наводке донецкой гостиницы с Рогозиным и Хоценко

Расположенный в Ленинском районе Донецка ресторанно-гостиничный комплекс «Шеш-Беш», где находились руководитель группы военных советников, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и премьер-министр Донецкой народной республики Виталий Хоценко, обстреливался по наводке.

Такое мнение высказал депутат Госдумы Алексей Журавлев, который также находился в этом комплексе во время обстрела. По его словам, было «три прилета, четко, ровно в гостиницу» примерно в 20:00 по местному времени (19:00 мск).

«Я не знаю, кто навел. Мы никого не приглашали, вообще никого. Кто-то навел специально»,— сказал депутат (цитата по ТАСС). По его словам, целью «был именно Хоценко», поскольку удар случился через 10 минут после его приезда.

Ранее помощник Дмитрия Рогозина говорил, что обстрел велся, предположительно, из 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar французского производства. В результате обстрела господин Рогозин был госпитализирован с ранением спины, его жизни ничто не угрожает. О характере травм Виталия Хоценко не сообщается. Помимо них, ранения получили сопровождавшие их лица.

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