В новый год с новым менеджментом

“Ъ” стали известны детали процесса покупки ВТБ банка «Открытие» и планы по смене руководства последнего. Процесс приобретения завершится до конца года. По итогам из ВТБ в «Открытие» перейдет экс-руководитель ХКФ-банка Юрий Андресов. Вместе с зампредом правления ВТБ Андреем Пучковым он должен курировать интеграцию банков, в результате которой бренд «Открытия» исчезнет, а лицензия его будет сдана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Крупнейшая сделка на российском финансовом рынке — передача ВТБ банка «Открытие» будет закрыта в текущем году, несмотря на сопротивление менеджмента последнего. По данным Frank Media, оценка стоимости «Открытия» с лета к 30 ноября изменилась. Оценщик в лице компании «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte) снизил ее до 328–374 млрд руб., в то время как по состоянию на 30 июня, по данным РБК, речь шла о 359–386 млрд руб. Сумма сделки, по данным источников Frank Media, будет «чуть выше середины нового диапазона».

По информации собеседников “Ъ”, знакомых с деталями подготовки сделки, уже решена и судьба руководства банка. Согласно договоренностям ЦБ и ВТБ, члены правления «Открытия» покинут кредитную организацию, утверждают источники “Ъ”. В дальнейшем он будет полностью интегрирован в ВТБ, а лицензия открытия сдана, уточняет один из собеседников “Ъ”.

Нынешний глава «Открытия» Михаил Задорнов, который был одним из резких противников продажи банка ВТБ, в настоящее время «находится в отпуске, которым и завершится его карьера в кредитной организации», говорит один из источников “Ъ”. Собеседник “Ъ” в самом «Открытии» рассказал: «Топ-менеджмент банка знает, что изнутри курировать объединение будет Юрий Андресов, а со стороны ВТБ — Андрей Пучков».

Господин Андресов работает в банковском бизнесе более 30 лет. Он занимал различные руководящие должности в Башпромбанке, «СБС-Агро», ХКФ-банке, а последний возглавлял в 2015–2020 годах. С октября 2021 года топ-менеджер перешел в ВТБ, в декабре того же года вошел в правление госбанка.

Источники “Ъ” предполагали, что именно господин Андресов займет пост главы «Открытия», но на данный момент достоверно известно лишь, что он войдет в правление как куратор от ВТБ. «Дискуссии о позиции председателя правления продолжаются,— поясняет собеседник “Ъ”, близкий к сторонам сделки.— Похоже, в ВТБ до сих пор нет ясности по данному вопросу, но исключать кандидатуру господина Андресова не стоит».

Другим возможным кандидатом на пост руководителя «Открытия» называют экс-председателя правления БМ-банка Геннадия Солдатенкова. Связаться с обоими топ-менеджерами “Ъ” не удалось.

Официально в ВТБ и «Открытии» не ответили на запросы “Ъ”. В ЦБ традиционно не комментируют действующие банки.

«В части смены команды, учитывая, что Михаил Задорнов делал все, чтобы сделка не состоялась, очевидно, что он и его команда уходят,— отмечает управляющий партнер финансовой группы "Дмитрий Донской" Дмитрий Курбатский.— Могут остаться профильные специалисты, скажем глава юридической службы, обладающий специфической экспертизой в отношении данного конкретного банка».

«Юрий Андресов имеет опыт работы первым лицом, может выйти в проект и его вести,— полагает глава совета директоров Top Contact Артур Шамилов.— Это интересный вызов, так как многие из проектов, которые господин Андресов планировал запускать, встали на паузу».

ВТБ занимает второе место по активам и капиталу на конец 2021 года (с марта данные отчетности засекречены), на 1 января его собственный капитал, по данным рэнкинга «Интерфакс», составлял 18 трлн руб. Банк «Открытие» с августа 2017 года по июль 2019 года санировался ЦБ. Сейчас оздоровлен и полностью принадлежит регулятору. «Открытие» также входит в десятку крупнейших, на начало года его собственный капитал, по данным рэнкинга «Интерфакс», составлял 375,7 млрд руб. (6-е место).

В то же время сумма сделки вызывает вопросы у экспертов. «Цена в один капитал мне кажется завышенной — сейчас это не рыночная стоимость для банка,— отмечает Дмитрий Курбатский.— Действительно рыночные сделки сегодня обсуждаются и совершаются по цене 0,7 капитала». Предыдущие сделки этого года, например продажа доли Societe Generale в Росбанке и доли Олега Тинькова в одноименной группе, вообще прошли исходя из оценки около 0,2–0,3 капитала. В то же время, признает господин Курбатский, в данном случае в сделке участвует ЦБ, который не может продавать актив ниже его номинальной стоимости.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова