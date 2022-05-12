В госбанках все слияет

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Как стало известно “Ъ”, между майскими праздниками в Минфине состоялось обсуждение объединения госбанков — ВТБ, «Открытия» и крымского РНКБ. Есть принципиальное намерение завершить интеграцию в первой половине 2023 года. Она пройдет под эгидой ВТБ, но если «Открытие» планируется к нему присоединить, то РНКБ сохранит отдельное юрлицо и руководство (возглавляет банк выходец из ВТБ Михаил Якунин). Нынешний глава «Открытия» Михаил Задорнов может покинуть банк и войти в состав руководства ЦБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что вопрос объединения ВТБ, «Открытия» и РНКБ решили не откладывать и уже в первые рабочие дни мая его обсудили в Минфине, “Ъ” рассказали источники, близкие к министерству и сторонам сделки. На совещании принято решение, что объединение должно пройти оперативно — процесс планируется завершить в первой половине 2023 года, уточнил один из собеседников “Ъ”. «Детальная "дорожная карта" пока не утверждена — это следующий этап,— добавил другой источник “Ъ”.— В то же время есть понимание, что "Открытие" будет присоединен к ВТБ, а вот РНКБ перейдет под его контроль, но сохранит самостоятельное юрлицо».

Как сообщал “Ъ” 29 апреля, глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением объединить ВТБ в общую группу с «Открытием» и РНКБ. Идею одобрил Владимир Путин. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что Банк России поддержал это предложение.

Согласно рейтингу «Интерфакс-100», на 1 января суммарные активы банков ВТБ, «ФК Открытие» и РНКБ составляли 22,9 трлн руб., а совокупный капитал — 2,24 трлн руб. Сеть отделений ВТБ, «Открытия» и РНКБ составляла около 2 тыс. офисов.

По мнению экспертов, цель по объединению трех крупных госбанков за год — сложная, но достижимая. Так, партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский указывает, что у ВТБ есть опыт и поэтому процессы должны пойти легче. «В данном случае, наверное, самое сложное прописать и согласовать "дорожную карту" с учетом того, что все три госбанка довольно сильно зарегулированы, причем каждый по-своему. Потребуется очень много согласований на всех уровнях, на которые может уйти до полугода,— поясняет он.— Важный вопрос — IT-интеграция, которая займет длительное время. Но если будет выделен достаточный штат специалистов и дан карт-бланш как задача "номер один", я считаю возможным срок полгода на согласование всех процедур и полгода на IT- интеграцию и перевод клиентов. То есть в целом год, что крайне амбициозно, но реалистично».

По словам управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, необходимо сделать выбор, на чьей технологической платформе объединять банки. По его оценке, в большей степени в этой конфигурации банков для IT-интеграции подходит платформа ВТБ, поскольку их база уже рассчитана на большой масштаб работы и в нее легче будет интегрировать менее крупные по охвату системы.

В то же время если судьба РНКБ и его кадров достаточно ясна, то с «Открытием» не все так просто, его присоединение к ВТБ предусматривает кадровые изменения. По словам собеседников “Ъ”, после подготовки интеграции «Открытие» покинет глава банка — Михаил Задорнов, который почти пять лет назад отказался стать первым зампредом ВТБ и принял предложение ЦБ возглавить «Открытие» (см. “Ъ” от 28 августа 2017 года). В конце 2022 года истекает его контракт, и вряд ли он захочет вернуться в группу ВТБ, говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. По словам другого источника “Ъ”, вполне вероятно, что господин Задорнов останется в ЦБ в качестве первого зампреда.

В ЦБ и ВТБ на запрос “Ъ” не ответили. В Минфине и РНКБ отказались от комментариев. В банке «Открытие» сообщили, что не комментируют слухи.

Такое развитие событий эксперты считают вполне реалистичным. По словам главы совета директоров TopContact Артура Шамилова, после интеграции «Открытия» в ВТБ можно предположить, что Михаил Задорнов продолжит деятельность вне группы. Совсем неудивительно, подчеркивает господин Шамилов, если многолетний банковский, государственный и антикризисный опыт топ-менеджера будет востребован в ЦБ для «решения обширных задач, стоящих перед регулятором».

Ксения Дементьева, Ольга Шерункова