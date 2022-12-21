Швейцария присоединилась к очередным санкциям ЕС против России

Швейцарские власти расширили санкции, касающиеся России, присоединившись к ограничительным мерам, введенным ЕС 12 и 16 декабря. Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии.

«Этим дополнительным изменением в санкционном списке Украины от 21 декабря Швейцария присоединяется к корректировкам ЕС»,— говорится в заявлении совета.

12 декабря 2022 года ЕС ввел санкции в отношении еще четырех человек и четырех организаций из Ирана в связи с «военной поддержкой Ираном России и поставкой им беспилотников в Россию». 16 декабря ЕС добавил в свой санкционный список еще 141 физлицо и 49 компаний и организаций, которые несут ответственность за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

16 декабря ЕС опубликовал девятый пакет санкций против России, который затронул 141 физическое и 49 юридических лиц. Под ограничения, в частности, попали партии ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди», а также режиссер Никита Михалков, исполнитель Григорий Лепс и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

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Мария Федотова