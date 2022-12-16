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Коммерсантъ FM
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В черный список ЕС включены 1386 российских физлиц

После вступления в силу девятого пакета антироссийских санкций ЕС европейский черный список насчитывает 1386 российских физических лиц и 171 юридическое лицо, следует из данных Евросовета. Активы упомянутых персон и компаний подлежат замораживанию.

«Ни одна из мер, принятых в связи с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине, никоим образом не направлена против торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, в том числе пшеницей и удобрениями, между третьими странами и Россией»,— поясняется в пресс-релизе на сайте высшего политического органа ЕС.

Сегодня, 16 декабря, Евросоюз опубликовал девятый пакет санкций против России, который затронул 141 физическое и 49 юридических лиц. Под ограничения, в частности, попали партии ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди», а также режиссер Никита Михалков, исполнитель Григорий Лепс и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Андрей Сапожников

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