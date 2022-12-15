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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор Москвы рекомендовал запретить посещение пациентов

Управление Роспотребнадзора по Москве рекомендовало работникам учреждений здравоохранения и соцзащиты носить маски, а также ввести запрет на посещение пациентов. Рекомендация вызвана ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Не менее 75% подверженных риску заражения сотрудников медицинских и образовательных учреждений, крупных промышленных предприятий, гостиниц, объектов транспорта, предприятий общественного питания и торговали, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, должны быть привиты. В подобных учреждениях рекомендовано усилить противоэпидемические меры.

Кампания против гриппа стартовала в России в начале сентября. О ее завершении сообщили 13 декабря. 18 ноября Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и коронавируса. 13 декабря в ведомстве сообщили, что в 82 субъектах РФ обнаружены случаи заражения свиным гриппом. В 600 школах России приостановлено обучение из-за роста заболеваемости гриппом.

О росте заболеваемости в России — в материале «Ъ» «Вирусы взялись за старое».

Лусине Баласян

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