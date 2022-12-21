Неотложка подхватила вирус

Из-за рекордной заболеваемости ОРВИ в ряде регионов РФ двукратно возросла нагрузка на службу скорой помощи, выяснил “Ъ”. Отрасль, отмечают медики, работает «в условиях дефицита кадров», при этом сами врачи страдают от вспышки вируса не меньше, чем их пациенты. Чтобы восполнить потери, в Курской области вызывают медработников из отпусков и отменяют выходные, а в Свердловской привлекают студентов и даже бригады медицины катастроф. В других субъектах медикам приходится работать сверхурочно и выходить не в свою смену, чтобы подменить коллег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сезонная вспышка ОРВИ привела к тому, что в отдельных регионах время ожидания скорой увеличилось до трех часов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сезонная вспышка ОРВИ привела к тому, что в отдельных регионах время ожидания скорой увеличилось до трех часов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

За прошедшую неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в России выросла на 15,8%, сообщили во вторник в Роспотребнадзоре. Неделей ранее рост составил 35%. В отдельных регионах показатели еще выше. Так, заболеваемость гриппом в Санкт-Петербурге за минувшие семь дней увеличилась на 104%, а заболеваемость коронавирусом — на 20%, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

Рекордная заболеваемость ОРВИ фиксируется в Свердловской области. Там с 12 по 18 декабря в регионе заболели более 74,4 тыс. человек, что на 120% превышает средний многолетний уровень. При этом 52% заболевших — дети. В результате за последние две недели число вызовов скорой увеличилось не менее чем на 45%, количество выполняемых выездов — на 34%. А количество бригад, напротив, уменьшилось из-за болезней медработников. Чтобы восполнить потери, медучреждения привлекают студентов-медиков и даже выездные бригады территориального центра медицины катастроф.

В Минздраве Курской области ранее сообщали, что из-за двукратного роста числа вызовов скорой помощи, пришлось отзывать сотрудников из отпусков и отменять их выходные.

В Новосибирской области 12 декабря было зарегистрировано 16 тыс. вызовов врачей на дом, тогда как обычно фиксируется 7 тыс. Подавляющее большинство из них — в связи с вирусными заболеваниями. Количество звонков в диспетчерскую «103» по поводу высокой температуры выросло в четыре раза. Поэтому с прошлой недели поликлиники области были переведены на 12-часовую работу семь дней в неделю.

Глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев сообщал, что с 5 по 11 декабря заболели ОРВИ около 19 тыс. жителей региона — на 673 человека больше, чем неделей ранее. Главный эпидемиолог края Наталья Бахарева признала, что время ожидания скорой из-за этого увеличилось до трех часов. Она, впрочем, заверила, что это не касается «угрожающих жизни и неотложных состояний».

В Ставропольском крае за последние две недели количество вызовов скорой помощи возросло почти в два раза: по данным краевой станции скорой помощи, вместо обычных 400–450 до 900 вызовов в сутки. Почти половина из них — к детям с высокой температурой. Из 40 машин скорой помощи в Ставрополе сейчас функционируют 26, хотя еще в августе были 34 бригады. Часть медиков ушла в отпуск, другие уволились после того, как были отменены коронавирусные выплаты. Оставшимся сотрудникам скорой помощи пришлось работать сверхурочно и выходить не в свою смену. В минздраве края приняли решение продлить время приема больных до 20 часов вечера в многопрофильных учреждениях, а детская неотложка теперь будет работать и по выходным.

В пресс-службе администрации Ленинградской области “Ъ” сообщили, что из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ нагрузка на амбулаторное звено увеличилась примерно в два раза, а в некоторых населенных пунктах — более чем в три. Нагрузка на скорую помощь также выросла в среднем в два раза. «Отрасль здравоохранения в Ленинградской области, как и в РФ в целом, работает в условиях острого кадрового дефицита. Дефицит усугубляется в том числе повышенной заболеваемостью ОРВИ, которая фиксируется в том числе и среди медицинских работников»,— добавили в пресс-службе. Там уточнили, что «в текущих условиях» руководители медицинских организаций перераспределяют нагрузку в пользу амбулаторного звена, в том числе привлекают к работе врачей и средних медицинских работников из других подразделений.

В комитете по здравоохранению Петербурга “Ъ” рассказали, что обычно на номер «03» поступает 6–7 тыс. звонков в сутки, сейчас доходит до 10 тыс. Поток пациентов в поликлиники за первые две недели декабря также вырос вдвое. «В целом число больных на амбулаторном лечении с простудными заболеваниями составляет сейчас около 40 тыс., что примерно в три раза меньше, чем в период "омикрона" в феврале 2022 года. Поэтому вывод таков: амбулаторное звено с нынешней нагрузкой справляется и жалоб на задержки в предоставлении медицинской помощи мы не наблюдаем»,— заверили в комздраве. При этом там подчеркнули, что Петербург впервые столкнулся «с такой высокой госпитализацией именно детей» — до 200 человек в сутки.

Гендиректор и главный врач частной скорой помощи Coris Лев Авербах также говорит о росте вызовов примерно в два раза. «На скорую сейчас очень большая нагрузка. Работаем на износ, с задержками, с очередями. Прямого дефицита медиков нет, но персонал тоже болеет»,— подчеркивает он. Среди основных причин выездов господин Авербах называет ОРВИ, нетяжелый грипп и «гриппоподобные» заболевания: «Но температуры очень высокие, люди боятся и вызывают помощь».

Председатель независимого профсоюза работников скорой «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков утверждает, что нагрузка на скорую помощь не возросла в период эпидемии, так как «расти ей дальше просто некуда». Сотрудников, по его словам, не хватает давно, с тех пор как началась «оптимизация работы скорой помощи». В результате не только в регионах, но и в Москве бригады выполняют по 24 вызова в сутки, а люди вынуждены ждать скорую по несколько часов. Однако господин Беляков отмечает, что среди причин высоких нагрузок не только дефицит кадров: «Людей приучили по каждому чиху вызывать скорую, а кроме того, из-за дефицита поликлинических врачей взвалили на бригады еще и их работу».

Отметим, в конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что дефицит врачей в России составляет около 25–26 тыс. человек, среднего медперсонала — около 50 тыс. Министр охарактеризовал его как «некритичный, но важный».

Наталья Костарнова; Елена Большакова, Санкт-Петербург, региональная корсеть “Ъ”