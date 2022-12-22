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«Помощник Москвы» направляется в регионы

Столичное приложение по борьбе с нарушителями расширяет функционал и аудиторию пользователей

16 регионов РФ, выяснил “Ъ”, планируют использовать московское приложение «Помощник Москвы», с помощью которого бдительные граждане могут самостоятельно фиксировать ряд нарушений, связанных с дорожным движением и стоянкой автомобилей. Столичная мэрия собирается вложить 135 млн руб. в масштабную модернизацию софта. Пользователи, в частности, получат возможность жаловаться на нарушителей правил парковки на местах для инвалидов и на стоянках такси, а также фиксировать ряд административных составов на видео.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проводит тендер на 135 млн руб. по доработке и настройке «программно-аппаратного комплекса "Помощник Москвы"» (ПАК ПМ). Речь идет о действующем с 2015 года приложении, которое позволяет гражданам фотографировать машины, паркующиеся на газонах, под запрещающим знаком и отсылать снимки в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) или «Администратор московского парковочного пространства». Автовладельцу потом приходит штраф по почте. В обмен на фотографии граждане получают баллы, которыми можно пополнить карту «Тройка», парковочный счет, купить билет в театр, получить скидку в ресторанах. Сейчас ПАК ПМ пользуется более 1,2 млн человек, в 2022 году с помощью приложения было зафиксировано более 1 млн нарушений — на 32% больше, чем годом ранее.

После модернизации приложения пользователи получат возможность снимать машины, стоящие на выделенных местах для такси и для инвалидов. «Мы тщательно изучаем потребности жителей в местах для парковки,— пояснили “Ъ” в центре.— Важно, чтобы такими местами пользовались именно те, для кого они предназначены». Функционал пополнится опцией снимать видео, фиксируя, к примеру, проезд нарушителя на красный свет и по выделенной полосе. «Мы прорабатываем возможность использовать видеозапись в качестве доказательства нарушения,— уточнили в ЦОДД.— Ввод этих функций возможен только по согласованию с соответствующими структурами и после тестирования». Также мэрия хочет передать опыт по применению «Помощника» в регионы, но в какие — пока не называет. В ЦОДД лишь рассказали “Ъ”, что получают запросы из субъектов, администрировать нарушения с помощью «Помощника» готовы 16 регионов.

В 2019 году Верховный суд постановлением пленума разъяснил: если телефон находится в руках человека (который может выбрать объект для фотографирования), это не является автоматической фиксацией нарушения. Мэрию это не смутило, МАДИ продолжила выносить штрафы со смартфонов. Граждане стали массово жаловаться в суды, причем особенно активными в обжаловании были компании, поскольку штраф для юрлиц, вынесенный с помощью ПАК ПМ, за стоянку на газоне составляет 300 тыс. руб. В последние месяцы суды, как правило, занимают позицию автовладельцев, следует из базы данных Мосгорсуда. В ЦОДД тем не менее “Ъ” заявили, что у ПАК ПМ есть «вся необходимая сертификация, позволяющая считать его средством автоматической фиксации нарушений».

«Помощник» приносит значительные средства в бюджет в виде штрафов, поэтому власти продолжают пытаться его узаконить, подчеркивает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Постановления, вынесенные с помощью приложения, отменяются судами лишь в случае подачи жалобы, подчеркивает юрист Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов, по этой причине даже складывающаяся судебная практика все равно эффективна в части пополнения казны.

Юрист Михаил Никитин, однако, предполагает, что ЦОДД хочет провести очередную модернизацию ПАК ПМ, сделав систему соответствующей критериям постановления пленума ВС, и закрыть возможность для судов отменять постановления или по крайней мере сократить количество обжалований.

Напомним, в Госдуме с 2019 года находится законопроект, позволяющий выносить штрафы на основании фотографий и видеороликов, сделанных гражданами с помощью приложения, но в нем речь идет о едином федеральном софте, работающем в связке с порталом госуслуг и специальным суперсервисом, который, возможно, будет создаваться с учетом московского опыта. Законопроект находится без движения, хотя в 2021 году Владимир Путин поручал правительству «завершить работу» над документом до 1 июня 2022 года.

Иван Буранов

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