Путин обсудил с Совбезом концепцию внешней политики

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе заседания обсуждалась концепция внешней политики страны. С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. О заседании сообщается на сайте Кремля. Другие подробности совещания не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Фото: Пресс-служба президента РФ Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Фото: Пресс-служба президента РФ

Концепция внешней политики РФ была утверждена в 2000 году. После документ неоднократно обновлялся. В нынешней версии концепции, принятой в 2016 году, указано 11 задач российской внешней политики, основной пункт которой — защита суверенитета и территориальной целостности страны.

В январе президент обсудил с постоянными членами Совета безопасности проект обновленной концепции. Однако по итогам встречи документ был отправлен на доработку. 25 октября замсекретаря Совета безопасности Александр Венедиктов сообщил, что в новой редакции Концепции внешней политики будет скорректирован подход к отношениям с Западом.

15 декабря директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин заявил, что ведомство может опубликовать новую концепцию внешней политики России в начале 2023 года.

О том, чего ждать от новой Концепции внешней политики РФ, — в материале «Ъ».

Милена Костерева