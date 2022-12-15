МИД анонсировал публикацию новой концепции внешней политики России

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин заявил, что ведомство может опубликовать новую концепцию внешней политики России в начале 2023 года. По его словам, документ готовятся рассматривать на Совете безопасности России.

«Я сейчас очень осторожно скажу, что, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года мы сможем этот документ выпустить и обнародовать»,— сказал Алексей Дробинин на конференции «Дипломатия в современном мире: оценки, вызовы, перспективы» (цитата по «РИА Новости»).

Господин Дробинин добавил, что документ был одобрен в январе 2022 года, но работу над ним решили продолжить «в связи с развитием ситуации». По его словам, работа над ним находится на «достаточно продвинутом этапе», скоро его будут рассматривать в Совете безопасности России. Он пояснил, что концепция определит внешнюю политику России в следующие 4-6 лет.

Концепцию внешней политики России утвердили в 2000 году, документ не раз обновлялся. Действующую версию приняли в 2016 году. В ней указаны 11 задач российской внешней политики, ее основной пункт — защита суверенитета и территориальной целостности страны. В январе 2022-го президент Владимир Путин поручил доработать документ. В мае МИД РФ сообщал, что концепцию доработают из-за «агрессивного курса Запада». В Совбезе говорили, что ожидают утверждение новой концепции внешней политики России в первой половине 2023 года.

Что может быть в документе — в материале «Ъ» «"Ситуация конфликта — это, скорее, норма для страны с такой географией и интересами, как Россия"».

Олеся Павленко