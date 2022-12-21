Татарстан подготовил проект о переименовании должности президента республики

Проект поправок в Конституцию Татарстана поступил сегодня в Госсовет (парламент) республики. Его соавторами стали 37 депутатов, большинство из которых представляют фракцию «Единой России». Законопроектом предусматривается переименование должности президента республики. Теперь высшее должностное лицо региона будет именоваться главой Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Минниханов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Рустам Минниханов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

При этом предусмотрено, что один и тот же человек не сможет избираться на эту должность более двух сроков. Однако делается исключение для действующего руководителя Татарстана Рустама Минниханова. Фактически его предыдущие сроки обнуляются. Он сможет баллотироваться на новых выборах по истечении срока своих полномочий.

Также из Конституции Татарстана исчезают упоминания о суверенитете республики и о договоре о разграничении полномочий, который истек еще в 2017 году.

Поправки в Конституцию Татарстана, как ожидается, могут рассмотреть на сессии Госсовета 23 декабря. Согласно проекту изменения должны вступить в силу с 1 января 2023 года.

Татарстан — единственный субъект РФ, глава которого именуется президентом. Этот пост с 2010 года занимает Рустам Минниханов, сменивший первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Тогда же в федеральном законодательстве впервые появилась норма о том, что руководитель региона не может называться президентом. Она вновь была закреплена в законе о публичной власти, принятом в конце 2021 года.

Ранее в Госсовете Татарстана «Ъ» объясняли, что не торопятся с изменением конституции, поскольку «есть срок до 1 января». Один из вопросов, который обсуждался, касался переименования должности президента. «Мы не можем выйти из правового поля, но в то же время интересы Татарстана тоже не должны умалять»,— говорил источник «Ъ» в парламенте.

Подробнее о переименовании должности президента республики — в материале «Ъ» «Татарстан не торопит неизбежное».

Кирилл Антонов, Казань