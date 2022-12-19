Татарстан не торопит неизбежное

Вопрос о переименовании должности президента Татарстана пока не включен в повестку последнего в этом году заседания Госсовета, хотя привести эту норму в соответствие с новым федеральным законом регион должен до конца 2022 года. Депутаты говорят, что поправки к республиканской конституции до сих пор обсуждаются и они думают над тем, как «не выйти из правового поля» и «не умалить интересы Татарстана». Эксперты считают, что «психологически и политически» власти республики готовы внести нужные поправки, но не понимают, зачем они нужны, поэтому решение принимается «подчеркнуто неспешно».

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На заключительном в этом году заседании Госсовета Татарстана 23 декабря депутаты, как ожидается, рассмотрят поправки к конституции республики. Однако проект изменений до сих пор не обнародован, и, более того, президиум парламента пока даже не включил этот вопрос в повестку дня. Между тем, согласно новому федеральному закону «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», регионы должны привести в соответствие с ним свои конституции и уставы до 1 января 2023 года. Закон, в частности, запрещает руководителям субъектов именоваться «президентами».

Пока депутаты планируют рассмотреть 23 декабря лишь четыре законопроекта, в основном технического характера. На заседании президиума Госсовета в пятницу секретарь парламента Лилия Маврина отметила, что в дальнейшем повестка «будет существенно дополнена» вопросами, над которыми сейчас работают профильные комитеты. Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин добавил, что такие вопросы могут быть внесены «с голоса» уже на самом заседании. Но будет ли среди них проект поправок к конституции, на президиуме не обсуждалось. «Сегодня конкретного ответа нет на этот вопрос. На данный момент никакой информации, конкретики»,— признался “Ъ” глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин.

Татарстан — единственный субъект РФ, глава которого именуется президентом. Этот пост с 2010 года занимает Рустам Минниханов, сменивший первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Тогда же в федеральном законодательстве впервые появилась норма о том, что руководитель региона не может называться президентом. Выполнить это требование регионы должны были к началу 2015 года, но Татарстан этого так и не сделал и в 2020 году господин Минниханов переизбрался на новый пятилетний срок как президент.

Принятый в конце 2021 года новый закон о публичной власти, в который перекочевал запрет на слово «президент», вызвал в Татарстане жесткую критику. Еще до его рассмотрения в первом чтении Госсовет направил в Госдуму отрицательный отзыв, а ко второму чтению предложил 18 поправок, в том числе о том, что регионы самостоятельно определяют название высшего должностного лица «с учетом исторических, национальных и иных традиций и волеизъявления его народа». Однако ключевые поправки республики так и не были поддержаны, после чего часть депутатов Думы от Татарстана проголосовала против закона.

После его принятия Рустам Минниханов говорил, что власти республики его исполнят: «Мы законопослушные люди. Так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах». А Фарид Мухаметшин обещал “Ъ”, что осенью 2022 года в Госсовете соберется рабочая группа по изменению конституции. «Мы не делаем из этого большой трагедии. Очень аккуратно, ровно, в рамках наших полномочий будем рассматривать в том числе изменения в конституцию и в этих вопросах. Поверьте нам, все это аккуратно сделаем, вы будете довольны»,— заверил он “Ъ”.

Лилия Маврина сообщила “Ъ”, что рабочая группа в течение года готовила поправки к конституции и сейчас ее «работа близится к завершению». «Но у нас есть срок до 1 января. Еще целых две недели»,— отметила она. Получить комментарий у руководителя этой группы, вице-спикера Госсовета и главы фракции «Единой России» Юрия Камалтынова “Ъ” не удалось.

Источник “Ъ” в Госсовете сказал, что вопрос по президенту обсуждается до сих пор: «Сейчас более интенсивно будем собираться и принимать решение в соответствии с федеральным законом». «Мы не можем выйти из правового поля, но в то же время интересы Татарстана тоже не должны умалять»,— добавил он.

«Эта тема тяжела для элиты республики только морально. Я думаю, что до конца года вопрос изменения конституции будет решен»,— говорит политтехнолог Константин Калачев. По его мнению, «у властей Татарстана остаются опасения, что если сдать одну позицию, то придется сдавать другие». Вместе с тем эксперт считает, что республика сохранит самостоятельность: «Элита останется при своем, и кадровая политика по-прежнему будет определяться в Казани».

В то же время казанский политолог Сергей Сергеев не исключает, что Татарстан может и сохранить президентский пост еще на некоторое время. «Для республиканской элиты это важный вопрос, поскольку она сформировалась, когда шла суверенизация регионов. Атрибуты самостоятельности они отдают не очень охотно»,— говорит эксперт. Если федеральный центр «поставит вопрос ребром», то решение будет принято, говорит господин Сергеев, но федеральные власти сейчас «заняты другими, более важными проблемами», «и, возможно, этот вопрос может еще немножко подождать».

Кирилл Антонов, Казань