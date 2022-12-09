Избиркомы на переправе поменяют

На ежегодном совещании в Центризбиркоме с председателями региональных комиссий в четверг подвели итоги прошедшей кампании и обсудили планы на предстоящую. Одной из главных задач в следующем году станет переназначение составов участковых избиркомов, рассказали “Ъ” участники мероприятия. Кроме того, регионам поручено делиться с коллегами из вновь присоединенных территорий опытом использования «электронных урн», организации дистанционного голосования и штабов общественного наблюдения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Центризбиркоме 8 декабря началось двухдневное совещание с председателями региональных избиркомов. В традиционном мероприятии впервые приняли участие главы избиркомов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. «Теперь у нас не 85, а 89 субъектов Российской Федерации»,— констатировала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Представители избиркомов Крыма и Севастополя рассказали “Ъ”, что на совещании особо отмечали работу коллег из новых регионов, которые с помощью российских специалистов смогли в кратчайшие сроки организовать и провести референдумы о присоединении новых территорий к РФ. Эту работу признали выполненной «на отлично», также уже началась работа по интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в российскую избирательную систему. Регионам было поручено поделиться с новыми коллегами опытом использования КОИБов («электронные урны»), организации дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и штабов общественного наблюдения. Кроме того, обсуждались кадровые вопросы и формирование кадрового резерва, работа по укрупнению участков, а также подводились итоги региональной кампании, прошедшей в этом году.

Приближаются новые выборы, и это будет масштабная кампания — в 2023 году предстоит избрать не менее 20 глав регионов и 16 законодательных собраний, говорит один из участников совещания. Кроме того, напоминает он, в следующем году должно пройти переназначение составов участковых избиркомов — их в стране около 96 тыс., и у большинства как раз в 2023 году истекает срок полномочий. Эту работу важно провести своевременно, потому что на период избирательной кампании срок полномочий избиркомов продлевается. А с учетом старта в конце 2023-го президентской кампании пролонгация может затянуться практически на год, и не факт, что люди, которые сейчас в составе комиссий, готовы работать так долго, поясняет собеседник.

Председатель избиркома Санкт-Петербурга Максим Мейксин напомнил “Ъ”, что совещание с регионами еще не завершилось и продолжится в пятницу. Для себя он уже отметил внимание участников к современным технологиям — расширению ДЭГ и сканированию подписных листов. По словам собеседника “Ъ” в Центризбиркоме, пока обсуждается возможность применения ДЭГ в ходе предстоящей кампании примерно на 10% территорий — то есть в том же масштабе, что и в 2022 году. По крайней мере, именно такая цифра берется за основу, отмечает он. Также планировалось к сентябрю 2023 года увеличить число КОИБов, но, по всей видимости, эти планы придется скорректировать из-за проблем у подрядчика, говорит источник. В любом случае, по его словам, использование цифровых сервисов будет совершенствоваться и расширяться, в том числе в области функционала избирательных комиссий.

Новаций также можно ожидать в части организации голосования за рубежом, рассказал “Ъ” еще один участник совещания. Он напомнил, что ранее Украина уже отказывала России в проведении выборов на своей территории. «Есть основания предполагать, что в перспективе она будет не единственной такой страной, и нужно посмотреть, как здесь лучше все организовать»,— рассуждает собеседник “Ъ”. Предложения уже есть, и не исключено, что в перспективе они будут оформлены в качестве законодательных инициатив, добавляет он. Кроме того, предстоит подумать над тем, как реализовать недавнее решение Конституционного суда, который высказался за право кандидатов даже после регистрации вносить уточнения в информационные материалы комиссий, резюмирует источник.

Анастасия Корня, корсеть “Ъ”