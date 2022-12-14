СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ в восьми областях

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что проводит «контрразведывательные мероприятия» на 19 объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Обыски проходят в восьми областях страны, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Сотрудники СБУ также пришли на объекты УПЦ в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Николаевской, Ровненской, Сумской и Черновицкой областях. Обыски проводят совместно с Нацполицией и Нацгвардией Украины. СБУ называет своей целью прекращение «использования религиозных общин в качестве центра "русского мира"», также она таким образом намерена обезопасить население от провокаций и террористических актов, говорится в сообщении ведомства.

В мае УПЦ объявила о полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ). В Верховной раде предложили запретить деятельность РПЦ на Украине. СБУ уже проводила «контрразведывательные мероприятия», в частности в Киево-Печерской лавре. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер