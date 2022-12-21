Госдума усилила контроль за инвестициями в стратегические секторы

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законы, предусматривающие ужесточение контроля за иностранными инвестициями в стратегически значимые секторы российской экономики. Один из них вносит изменения в федеральные законы «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и «О защите конкуренции», другой — в закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» и отдельные законодательные акты.

Согласно изменениям, все такие сделки теперь должна согласовывать правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Кроме того, уточняется процедура информирования председателя этой комиссии. Расширяется список информации, которую должен предоставлять инвестор для получения согласования. В список сделок, которые должны получить предварительное согласование, внесли инвестиции в предприятия, чья деятельность оказывает существенное влияние на безопасность и обороноспособность страны.

Кроме того, теперь по закону Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сможет продлевать срок рассмотрения сделки и отказывать в удовлетворении ходатайства, если такое решение примет правительственная комиссия.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов уточнил, что по закону отказать в согласовании сделки могут, если она «угрожает обороне страны и безопасности государства». «Все названные меры позволят защитить экономический суверенитет нашей страны»,— считает господин Гаврилов (цитата по ТАСС).

Минфину подотчетна подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Ее создали в связи с введением особого разрешительного порядка для сделок с «недружественными» резидентами на фоне военной операции на Украине. В июле Минфин объявил, что иностранным банкам из «недружественных» стран не разрешат продавать «дочки» в России, что поставило под угрозу несколько сделок.

По данным «Ведомостей», ФАС также предложила изымать имущество, полученное по несогласованным с правительством сделкам. Уже подготовлен соответствующий законопроект, позволяющий регулятору подавать в суд на зарубежных игроков, которые приобрели доли в отечественных компаниях без одобрения специальной правительственной комиссии. Сейчас в этом случае иностранец должен вернуть полученные акции продавцу.

Подробности — в материале «Ъ FM» «ФАС присмотрит за инвестициями».