ФАС присмотрит за инвестициями

Российские власти решили защитить стратегически значимые предприятия от иностранных инвесторов. Федеральная антимонопольная служба предложила изымать имущество, полученное по несогласованным с правительством сделкам, пишут «Ведомости». Речь идет о законопроекте, позволяющем ФАС подавать в суд на зарубежных игроков, которые приобрели доли в отечественных компаниях без одобрения специальной правкомиссии. Сейчас в этом случае иностранец должен вернуть полученные акции продавцу. Однако антимонопольщики предложили переводить в доход государства и эти бумаги, и то, что игроку удалось на них заработать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В чем плюсы и минусы этой инициативы? И как она скажется на инвестклимате? Партнер адвокатского бюро «Линия права» Алексей Костоваров считает, что государство сможет тщательнее контролировать такие сделки, а иностранцы станут осторожнее вкладываться в российские компании:

«Плюсы — это, конечно, повышение дисциплины, это будет дополнительно стимулировать согласование таких сделок, что, в свою очередь, обсуловлено безопасностью страны, необходимостью контроля за иностранными инвестициями.

В то же время этот плюс достаточно условный, потому что, отталкиваясь от моей практики, редко кто-то злоупотребляет и не согласовывает сделки. В основном речь идет о том, насколько полно предоставлена информация.

И минус такой жесткой санкции заключается в том, что это будет останавливать иностранных инвесторов, поскольку есть риск не просто оспаривания сделки, но еще и полной потери вложенных средств».

Согласно действующему закону об иностранном инвестировании, в перечне российских стратегических компаний значится почти полсотни отраслей. В их числе разработка и производство вооружения и военной техники, обеспечение авиабезопасности, телерадиовещание, а также разведка и добыча полезных ископаемых. Если государство начнет изымать зарубежные вложения в эти сферы, могут пострадать и сами российские компании, уверен партнер юридической компании ФБК Legal Александр Ермоленко:

«На самом деле непонятно, что будет с деньгами, потому что у сделки как минимум две стороны. Согласие обычно получает покупатель, а не продавец. Получается, нарушителем будет являться покупатель. Допустим, российский бизнесмен продал какое-то нефтяное месторождение, забрал у иностранца деньги, а потом пришли к иностранцу и забрали у него месторождение. И в общем все довольны: месторождение вернулось, можно второй раз продавать, и деньги вроде как у российского бизнесмена остались. Конечно, это не обязательно будет так, потому что расписать в данном случае можно все по-разному, к примеру, и деньги забрать».

Государство в попытке изъять у иностранных инвесторов недобросовестно приобретенные акции и другое имущество рискует попросту не найти необходимые активы, полагает партнер фирмы ЮСТ Александр Боломатов: «Надо учитывать фактор, когда исполнение определенного судебного решения о реституции просто будет невозможным, например, в силу отсутствия сторон, которые данную сделку провели.

Условно говоря, вернуть акции другой стороне будет невозможно, потому что она ликвидирована, не осуществляет свои функции, продала активы. Многие компании в текущих условиях либо модернизируют свою деятельность, либо просто прекращают.

А чтобы провести реституцию, нужно волеизъявление двух сторон. Если нет одной из них, акции или доли могут остаться у той стороны, которая получила их без надлежащего разрешения государственного органа».

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе продлил до 31 декабря 2023 года запрет на сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях. Изначально такой указ действовал до конца 2022-го. В исходном документе под ограничения попали в частности операции с долями в проекте «Сахалин-1» и Харьягинском месторождении.

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Владимир Расулов