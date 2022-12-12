Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФАС присмотрит за инвестициями

Как изменится подход антимонопольной службы к незаконным сделкам

Российские власти решили защитить стратегически значимые предприятия от иностранных инвесторов. Федеральная антимонопольная служба предложила изымать имущество, полученное по несогласованным с правительством сделкам, пишут «Ведомости». Речь идет о законопроекте, позволяющем ФАС подавать в суд на зарубежных игроков, которые приобрели доли в отечественных компаниях без одобрения специальной правкомиссии. Сейчас в этом случае иностранец должен вернуть полученные акции продавцу. Однако антимонопольщики предложили переводить в доход государства и эти бумаги, и то, что игроку удалось на них заработать.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В чем плюсы и минусы этой инициативы? И как она скажется на инвестклимате? Партнер адвокатского бюро «Линия права» Алексей Костоваров считает, что государство сможет тщательнее контролировать такие сделки, а иностранцы станут осторожнее вкладываться в российские компании:

«Плюсы — это, конечно, повышение дисциплины, это будет дополнительно стимулировать согласование таких сделок, что, в свою очередь, обсуловлено безопасностью страны, необходимостью контроля за иностранными инвестициями.

В то же время этот плюс достаточно условный, потому что, отталкиваясь от моей практики, редко кто-то злоупотребляет и не согласовывает сделки. В основном речь идет о том, насколько полно предоставлена информация.

И минус такой жесткой санкции заключается в том, что это будет останавливать иностранных инвесторов, поскольку есть риск не просто оспаривания сделки, но еще и полной потери вложенных средств».

Согласно действующему закону об иностранном инвестировании, в перечне российских стратегических компаний значится почти полсотни отраслей. В их числе разработка и производство вооружения и военной техники, обеспечение авиабезопасности, телерадиовещание, а также разведка и добыча полезных ископаемых. Если государство начнет изымать зарубежные вложения в эти сферы, могут пострадать и сами российские компании, уверен партнер юридической компании ФБК Legal Александр Ермоленко:

Госзаказ теряет привлекательность

Госзаказ теряет привлекательность

«На самом деле непонятно, что будет с деньгами, потому что у сделки как минимум две стороны. Согласие обычно получает покупатель, а не продавец. Получается, нарушителем будет являться покупатель. Допустим, российский бизнесмен продал какое-то нефтяное месторождение, забрал у иностранца деньги, а потом пришли к иностранцу и забрали у него месторождение. И в общем все довольны: месторождение вернулось, можно второй раз продавать, и деньги вроде как у российского бизнесмена остались. Конечно, это не обязательно будет так, потому что расписать в данном случае можно все по-разному, к примеру, и деньги забрать».

Государство в попытке изъять у иностранных инвесторов недобросовестно приобретенные акции и другое имущество рискует попросту не найти необходимые активы, полагает партнер фирмы ЮСТ Александр Боломатов: «Надо учитывать фактор, когда исполнение определенного судебного решения о реституции просто будет невозможным, например, в силу отсутствия сторон, которые данную сделку провели.

Условно говоря, вернуть акции другой стороне будет невозможно, потому что она ликвидирована, не осуществляет свои функции, продала активы. Многие компании в текущих условиях либо модернизируют свою деятельность, либо просто прекращают.

А чтобы провести реституцию, нужно волеизъявление двух сторон. Если нет одной из них, акции или доли могут остаться у той стороны, которая получила их без надлежащего разрешения государственного органа».

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе продлил до 31 декабря 2023 года запрет на сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях. Изначально такой указ действовал до конца 2022-го. В исходном документе под ограничения попали в частности операции с долями в проекте «Сахалин-1» и Харьягинском месторождении.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...