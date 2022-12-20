Свиной грипп выявлен почти по всей России

За прошедшую неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в России вырос на 15,8%, сообщил Роспотребнадзор. По его данным, самый распространенный — свиной грипп, его выявили уже в 86 регионах.

В целом на грипп приходится почти 70% заболеваний. Привито более 76 млн человек, или 52,2% от общей численности населения.

На прошлой неделе в России также было выявлено на 5,5% больше случаев заболевания COVID-19, чем неделей ранее. Рост заболеваемости зафиксировали в 34 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, отметили в ведомстве.

18 ноября Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и коронавируса. На фоне роста заболеваемости в некоторых регионах стали возвращать ограничительные меры. В 600 школах России приостановлено обучение из-за роста заболеваемости гриппом. В Татарстане ввели масочный режим в медучреждениях. В Москве Роспотребнадзор рекомендовал запретить посещение пациентов.

О росте заболеваемости — в материале «Ъ» «Вирусы взялись за старое».

Лаура Кеффер