Борисов: резервный корабль на замену «Союзу МС-22» будет подготовлен к пуску к 19 февраля

Решение по кораблю «Союз МС-22» с неисправной системой охлаждения будет принято ориентировочно 27 декабря. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Резервный корабль на замену неисправному «Союзу» будет подготовлен к пуску к 19 февраля, а не 16 марта, также сообщил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Борисов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Юрий Борисов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если ситуация будет развиваться по какой-то другой траектории, то конечно, у нас есть запасной вариант, у нас подготовлен будет корабль быстрее, вместо запланированного мартовского пуска мы его подготовим где-то к 19 февраля, он уже находится на космодроме Байконур, проходит все проверки»,— заявил глава «Роскосмоса» в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Также он сообщил журналистам, что предварительный осмотр показал, что отверстие в системе охлаждения корабля «Союз МС-22» меньше 1 мм. «Предварительный осмотр показал, что маленькая дырочка там есть — где-то 0,8 мм, что, собственно, и привело к разгерметизации»,— заявил Юрий Борисов. Он также сообщил, что корабль «Союз МС-22», в котором произошла утечка из системы охлаждения, находится в работоспособном состоянии. «Температура стабилизирована и не поднималась больше 30 градусов. Все эти спекуляции, что поднималось больше 50 — этого не было»,— заявил господин Борисов.

«Комиссия будет решать, что будем делать. У нас для этого есть достаточно времени, спешки никакой нет, в конце декабря, я думаю, числа 27-го, специалисты (сейчас образованы две рабочие группы) решат, как мы будет выходить из этой ситуации»,— отметил глава «Роскосмоса». Если ситуация будет контролируемая и корабль будет работоспособен, то его используют для штатного возвращения экипажа в марте, сообщил он.

17 декабря стало известно, что американские астронавты на Международной космической станции (МКС) выйдут в открытый космос на два дня позже запланированного из-за утечки на корабле «Союз МС-22».

15 декабря на «Союзе» произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля. Причиной повреждения могло стать попадание микрометеорита. Затем источник «РИА Новости» сообщил, что «Роскосмосу» потребуется около одного месяца на ускоренную отправку к МКС корабля «Союз» взамен поврежденного.

Сегодня, 19 декабря, в «Роскосмосе» заявили, что такой корабль есть — это «Союз МС-23», он уже прошел часть подготовки на космодроме и может быть выведен на орбиту через 45 суток после возникновения нештатной ситуации на станции.

«Роскосмос» ранее назвал нормой 30-градусную жару на «Союзе МС-22». Затем он сообщил о снижении температуры на корабле «Союз МС-22».

Мария Федотова