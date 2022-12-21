Госдума одобрила пожизненное заключение за диверсии

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении пакет законопроектов, один из которых вводит уголовную ответственность за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям. Также ответственность предусмотрена за финансирование и пропаганду диверсий. Кроме того, будут блокировать счета лиц, причастных к финансированию такой деятельности.

Максимальное наказание за создание диверсионного сообщества — пожизненное лишение свободы, склонение к диверсии — до 20 лет лишения свободы, участие в диверсионном сообществе — десять лет лишения свободы. В рамках принятого закона УК будет дополнен новыми статьями — ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности), 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и 281.3 (организация диверсионного сообщества и участие в нем).

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сказал, что меры, содержащиеся в пакете законопроектов, «являются совершенно оправданными». Он уточнил, что авторами законодательной инициативы помимо него самого были 384 депутата во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций.

Пакет законопроектов прошел первое чтение 14 декабря. Во втором чтении его приняли вчера, 20 декабря. Вице-спикер Ирина Яровая («Единая Россия»), обосновывая необходимость принятия законопроектов, говорила, что они помогут «публично заявить, что любой, кто прибудет на территорию России с целью совершения диверсии, будет нести самую строгую ответственность».

Подробности — в материале «Ъ» «Диверсантам заготовили пожизненное».

Лаура Кеффер