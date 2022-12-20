Законопроект о пожизненном заключении за диверсии прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности. Также будут блокировать счета лиц, причастных к финансированию такой деятельности.

Инициатива предполагает, что максимальным наказанием за создание диверсионного сообщества будет пожизненное лишение свободы, за склонение к диверсии — до 20 лет лишения свободы, за участие в диверсионном сообществе — 10 лет лишения свободы. Документ подготовила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Законопроект был принят в первом чтении 14 декабря, голосовавших против и воздержавшихся не было. В рамках проекта предлагается дополнить УК новыми ст. —281.1 («Содействие диверсионной деятельности»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности») и 281.3 («Организация диверсионного сообщества и участие в нем»).

Подробнее об инициативе — в публикации «Ъ» «Диверсантам заготовили пожизненное».

Лаура Кеффер