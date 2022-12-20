Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Законопроект о пожизненном заключении за диверсии прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности. Также будут блокировать счета лиц, причастных к финансированию такой деятельности.

Инициатива предполагает, что максимальным наказанием за создание диверсионного сообщества будет пожизненное лишение свободы, за склонение к диверсии — до 20 лет лишения свободы, за участие в диверсионном сообществе — 10 лет лишения свободы. Документ подготовила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Законопроект был принят в первом чтении 14 декабря, голосовавших против и воздержавшихся не было. В рамках проекта предлагается дополнить УК новыми ст. —281.1 («Содействие диверсионной деятельности»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности») и 281.3 («Организация диверсионного сообщества и участие в нем»).

Подробнее об инициативе — в публикации «Ъ» «Диверсантам заготовили пожизненное».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...