Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии

Законопроект, согласно которому за содействие диверсионной деятельности будет грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, принят Госдумой в первом чтении.

Документ предлагает ввести уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, вовлечение, призывы и склонение к финансированию диверсионных актов. Также уголовно наказуемыми станут обучение диверсионным актам и создание преступных сообществ для совершения диверсий.

УК РФ предлагается дополнить статьями 281.1 («Содействие диверсионной деятельности»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности») и 281.3 («Организация диверсионного сообщества и участие в нем»).

Максимальное наказание за создание диверсионного сообщенства — пожизненное лишение свободы, склонение к диверсии — до 20 лет лишения свободы, участие в диверсионном сообществе — 10 лет лишения свободы. Документ внесли в Госдуму 8 декабря.

Олеся Павленко