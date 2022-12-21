В интернет выложили фрагмент предполагаемой базы данных «Почты России»

Фрагмент базы с условным названием ЕСИА оказался в открытом доступе, обратил внимание Telegram-канал «Утечки информации». Минцифры говорило, что сведения из этой баз представляют «компиляцию данных из старой утечки» «Почты России».

В новом фрагменте 1 349 169 строк. В них содержатся ФИО с указанием пола и даты рождения, адрес электронной почты, телефон, адрес, ИНН, а также паспортные данные. Это уже шестой слитый фрагмент с этими данными, во всех них в общей сложности 2 483 504 строки. По данным канала, на теневом форуме также продается еще 2 543 587 строк.

В декабре в интернете появилась информация о крупнейшей за последние годы утечке из инфраструктуры Московской мэрии. В свободном доступе предположительно оказался архив на 17 млн строк с персональными данными (ФИО, СНИЛС, номер телефона, дата рождения, адрес электронной почты) пользователей Московской электронной школы.

Подробности — в материале «Ъ» «Без меня меня украли».

Лаура Кеффер