Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Без меня меня украли

Татьяна Исакова о неутешительных оправданиях киберинцидентов

Утечки баз данных в России к концу года стали обыденностью — новости о них появляются с завидной регулярностью, а представители компаний и чиновники разработали стандартные схемы публичного реагирования. Лучше всего, пожалуй, прижился скрипт, предполагающий отрицание самого факта взлома и перевод стрелок на случившиеся ранее утечки, из которых «скомпилированы новые базы».

Татьяна Исакова

Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

После публикации в сети данных пользователей «Московской электронной школы» в середине декабря оператор системы Департамент информационных технологий Москвы заявил, что «опубликованные материалы не имеют отношения к реальным данным пользователей», хотя специалисты по верификации утечек это утверждение оспаривали (см. “Ъ” от 13 декабря).

Сходной была и реакция на очередное, пятое по счету за год, заявление хакеров о компрометации данных пользователей ключевой федеральной IT-системы страны — Госуслуг, оператором которой выступает Минцифры. Этот случай действительно особо не отличался от предыдущих, в сети оказались ФИО, даты рождения, ИНН, адреса почты и номера телефонов граждан. Комментарий не заставил себя ждать: глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что речь идет о «компиляции данных из старой утечки компании "Почта России"».

Сведения о пользователях почтового оператора попадали в сеть в конце июля, компания факт подтверждала, уверяя, что «хакерам не удалось получить доступ ко всей базе». Однако тогда в открытом доступе был другой набор информации: помимо ФИО клиентов, база содержала названия городов, индексы, вес и статус отправления посылки и другие профильные для компании данные, а вот ИНН и дат рождения не было, отмечают эксперты профильного Telegram-канала «Утечки информации».

Получается, что в Минцифры, с одной стороны, указали на подлинность инцидента в «Почте России» (в чем, впрочем, и так мало кто сомневался), с другой — что компиляция как минимум обогатила базу (если реального слива базы Госуслуг действительно не было). И утешительного в этом мало. Ведь чем чаще база данных обновляется и дополняется, тем достовернее становится ее содержимое, говорят участники рынка кибербезопасности.

Оптимисты в отрасли называют само признание проблемы первым шагом к решению. За этот год и бизнес, и госсектор в России перешли от стадии «отрицания» к «принятию», а в будущем году ситуацию призваны изменить планируемые Минцифры оборотные штрафы. Но жесткие финансовые санкции могут и обратить процесс вспять, спровоцировав бесконечное перекладывание ответственности с компании на компанию (вот как сейчас на «Почту России»). Ведь доказать факт и объем утечки на самом деле крайне непросто.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...