В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области сегодня, 21 декабря, на 15 суток продлили желтый (средний) уровень террористической опасности. Как сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт, это решение принято с учетом «стабильно напряженной оперативной обстановки» на территории региона.

Повышенный уровень террористической опасности ввели на фоне российской военной операции на Украине. Власти области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. В частности, 6 декабря в результате атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель. Вчера, 20 декабря, при обстреле областного села Махновка пострадала женщина, было повреждено три дома.

Лаура Кеффер