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Коммерсантъ FM
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В результате обстрела села Махновка в Курской области пострадала женщина

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об обстреле приграничного села Махновка в Суджанском районе со стороны Украины.

В результате обстрела пострадала женщина. Также повреждены три дома, один из которых разрушен и горит. «Восстановлению дом не подлежит. В обязательном порядке окажем всю необходимую помощь жителям»,— заявил глава региона. По его словам, система СМС-оповещения сработала оперативно, а на месте работают спецслужбы, которые в том числе борются с огнем.

Сегодня, 20 декабря, обстрелам подверглись территории других приграничных областей — Белгородской и Брянской. В Шебекинском городском округе в Белгородской области мужчина получил ранение. В Трубчевском районе Брянской области снаряд упал на территории электросетевой компании, никто не пострадал.

19 октября президент Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах, в том числе в Курской области, режим среднего уровня реагирования. Местные власти сообщали ранее, что в область прибывают войска для укрепления обороноспособности.

Сергей Толмачев, Воронеж

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