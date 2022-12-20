CNBC: Маск ищет нового главу Twitter

Владелец Twitter Илон Маск ищет нового главу компании, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники. 19 декабря господин Маск открыл опрос в Twitter о том, cтоит ли ему уйти с поста главы компании, и обещал придерживаться результатов опроса. За его отставку проголосовали 57,5% участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Dado Ruvic/Illustration//File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: Dado Ruvic/Illustration//File Photo, Reuters

По данным источников CNBC, бизнесмен начал поиск нового главы Twitter до публикации опроса. После голосования Илон Маск написал, что никто из тех, кто бы мог управлять компанией, не хочет на эту должность.

Илон Маск приобрел Twitter в октябре за $44 млрд. После его прихода из компании уволили половину сотрудников, заблокировали аккаунты известных журналистов. Несмотря на их разблокировку, в ООН выразили беспокойство о соблюдении прав человека в компании под управлением господина Маска. В ходе судебного слушания 16 ноября по делу акционера Tesla Илон Маск заверил, что занял пост главы Twitter временно.

Подробнее о том, что ждет Илона Маска на посту главы Twitter, — в материале «Ъ FM» «Пользователи ''отписались'' от Илона Маска».

Лусине Баласян